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İş gücü maliyetinin en yüksek olduğu sektörler
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İş gücü maliyetinin en yüksek olduğu sektörler

Türkiye'de 2022'de aylık ortalama iş gücü maliyeti 11 bin 602 lira olarak hesaplanırken, iş gücü maliyetinin en yüksek gerçekleştiği sektör finans ve sigorta faaliyetleri oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2024 11:47, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 11:49
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İş gücü maliyetinin en yüksek olduğu sektörler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "iş gücü maliyeti istatistikleri"ni açıkladı.

İstihdam edilenlerin işverene toplam maliyetini ve bu maliyet unsurlarının toplam içindeki dağılımını ortaya koymak amacıyla üretilen iş gücü maliyeti istatistikleri sonuçlarına göre, bir önceki yıl aylık ortalama iş gücü maliyeti 11 bin 602 lira olarak hesaplandı.

Finans ve sigorta faaliyetleri, 28 bin 790 lirayla aylık ortalama iş gücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör olarak belirlendi. Bu sektörü, 23 bin 29 lira ile bilgi ve iletişim, 18 bin 774 lira ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sektörleri izledi.

İnşaat sektörü ise 6 bin 621 lirayla aylık ortalama iş gücü maliyetinin en düşük olduğu sektör olarak kayıtlara geçti. Bu sektörü 7 bin 508 lirayla konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ve 8 bin 89 lirayla gayrimenkul faaliyetleri sektörleri takip etti.

- Brüt kazancın payı yüzde 86,8

Brüt kazancın iş gücü maliyeti içindeki payı yüzde 86,8 oldu. Bunu yüzde 13 ile sosyal güvenlik ödemeleri takip ederken, diğer iş gücü maliyetlerinin payı yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.

Çalışılan süreler için yapılan ödemeler yüzde 79,3'lük oranla kazanç bileşenleri içinde en büyük paya sahip oldu.

Çalışılan süreler için yapılan düzensiz ödemelerin kazançtan payı yüzde 9,8 olurken, çalışılmayan süreler için yapılan ödemelerin payı yüzde 8,2 olarak kayıtlara geçti. 2020'de ayni ödemelerin kazanç içindeki payı yüzde 0,5 iken, 2022'de yüzde 2,3 olarak gerçekleşti. Tasarruf sandıklarına yapılan ödemelerin payı yüzde 0,4 oldu.

Sosyal güvenlik ödemeleri içinde en büyük payı yüzde 85,7 ile zorunlu sosyal güvenlik ödemeleri alırken, gönüllü sosyal güvenlik ödemelerinin oranı yüzde 0,6 oldu. 2020 yılında yüzde 10,7 olan kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin oranı 2022'de yüzde 13,8 olarak gerçekleşti.

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