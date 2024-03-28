Bakan Tekin: Meslektaşlarımızın fikir ve öneri bizler için çok kıymetli

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin de eşlik ettiği ziyarette, Bakan Tekin, Çat ilçesinde Çat Yatılı Bölge İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin Çat Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Evlatlarımızın eğitim yolculuğunda karar alırken meslektaşlarımızın fikir ve öneri bizler için çok kıymetli. Türkiye'nin maarif rotasını birlikte çiziyoruz. Derslerine katıldığım ve neşeli anlarına tanık olduğumuz öğrencilerimize başarılar, meslektaşlarıma kolaylıklar diliyorum." dedi.