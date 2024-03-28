Hakim ve savcıları taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde aynı yönde ilerleyen 34 FUJ 518 plakalı otomobil ile hakim ve savcıları taşıdığı öğrenilen servis minibüsü çarpıştı.

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