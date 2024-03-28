Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı
Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2024 14:36, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 15:20
Cafer Alan idaresindeki 05 DL 677 plakalı otomobil, Yücepınar köyü yolunda şarampole devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, eşi Güllü Alan yaralandı.
Güllü Alan, sağlık ekibince kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Cafer Alan'ın cenazesi aynı hastanenin morguna gönderildi.