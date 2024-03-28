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MB rezervleri 10'uncu haftasında da geriledi

Merkez Bankası toplam rezervleri üst üste 10'uncu haftasında da geriledi ve 123,8 milyar dolara indi. Net uluslararası rezervler ise, 4,4 milyar dolar azalarak 15,2 milyar dolara geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2024 14:56, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 15:22
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MB rezervleri 10'uncu haftasında da geriledi

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 22 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 210 milyon dolar azalışla 70 milyar 681 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 15 Mart'ta 74 milyar 891 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 157 milyon dolar artışla 53 milyar 6 milyon dolardan 53 milyar 163 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 53 milyon dolar düşüşle 127 milyar 897 milyon dolardan 123 milyar 844 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
02.02.202448.90586.538135.444
09.02.202448.56186.366134.927
16.02.202448.11686.092134.208
23.02.202449.27182.479131.750
01.03.202450.40880.511130.919
08.03.202452.74877.785130.533
15.03.202453.00674.891127.897
22.03.202453.16370.681123.844

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