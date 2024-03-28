Yurt genelinde 'Çember-15' operasyonu: 2 bin 840 firari yakalandı
Aranan şahıslara yönelik 81 ilde 4 gündür devam eden "Çember-15" operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 840 firari yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm illerde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen Çember-15 operasyonlarının 4 gündür devam ettiğini belirtti.
Operasyonlarda 2 bin 840 kişinin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:
"İl jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi."
Yerlikaya, operasyonları yönetenleri ve operasyonlara katılanları tebrik ederek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Firari Suçlular İçin Çember Daralıyor❗️Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 28, 2024
8️1️ ilde 4️ gündür devam eden "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "ÇEMBER-15" operasyonlarında arama kaydı bulunan 2️ bin 8️4️0️ firari yakalandı❗
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine. pic.twitter.com/IsgMA2h86V