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CHP Bitlis adayı istifa etti: Erdoğan'ın emrinde olacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bitlis Belediye Başkan adaylığından istifa eden Selim Soyugüzel, yaklaşık 300 akrabası ile AK Parti'ye katıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2024 15:45, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 16:38
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Miting saatinin DEM Parti'ye verildiğini iddia eden Selim Soyugüzel, CHP'den istifa ederek, AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Bitlis İl Başkanlığının toplantı salonunda düzenlenen törenle akrabaları ile AK Parti'ye katılan Soyugüzel, "Bugünden itibaren CHP Bitlis Belediye Başkan Adaylığından istifa ediyorum. Bu memleket hepimizindir. Her zaman milletimizin yanında ve akrabamız olan Nesrullah Tanğlay başkanımızı desteklemek ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağız. Bitlis AK Parti teşkilatı ile beraber omuz omuza verip pazar günü yapılacak olan seçimi hep beraber kazanacağız. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olacağız. Güçlüyüz kararlıyız birlikte başaracağız. İstikrarlı bir şekilde çalışacağız. Yolumuz bahtımız açık olsun" diye konuştu.

AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ise CHP'den istifa eden Selim Soyugüzel'in yaşadığı sıkıntıdan bahsederek, şunları söyledi:

"Selim Başkan dün yaşamış olduğu sıkıntıdan sonra bizimle beraber hareket etmek istediğini ve Bitlis Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan Adayımız Nesrullah Tanğlay'ı desteklemek istediğini ifade etmiştir. Bu bize şeref vermiştir, güç vermiştir. Selim Başkan ve ekibine, ailesine hoş geldin diyoruz. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı bu birliktelik ciddi bir kazanım ve başarı getirecektir."

"Bu CHP'nin ve DEM Parti'nin yapmış olduğu ittifakın belgesidir"

Bugün Bitlis'te kirli oyunları herkesin gördüğünü belirten Bitlis Belediye Başkanı ve AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay da, "Kapalı kapılar ardında kimlerin kimlerle beraber olduğunu herkes biliyor. CHP'nin miting saati DEM Partisine verildi. Bu kapalı kapılar arakasında maddi pazarlıklar yapılarak verildi. Yani bu CHP'nin ve DEM Partisinin Türkiye'de bütün ilçelerde, bütün illerde yapmış olduğu bu ittifakın aşikar oluşunun en büyük belgesidir" şeklinde konuştu.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhaoğlu ise "Milletin rotası dışına çıkanlar, gizli kapaklı filmler yapanlar, gizli planlar yapanlar, kendi parti içi hesaplaşmalarında bile demokratik olgunluğu göstermeden birbirlerini yarı yolda bırakanlar işte bugün milletin partisi olan AK Parti'ye gelip burada bizimle kenetleniyorlar. Ben öncelikle hem Selim Beye hem de kıymetli ailesine canı gönülden teşekkür ediyorum. İşte AK Parti'nin farkı budur. AK Parti kendi partisi içinde hizmet veren, kendi partisinin gönüldaşlarına hiçbir zaman yanlış yapmamış, gizli planlar içinde olmamış, her zaman samimiyetle halk için siyaset yapan birilerinin planlarının bir parçası olmayan bir partidir" dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi tarafından CHP'den istifa eden Selim Soyugüzel'e AK Parti rozeti takıldı.

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