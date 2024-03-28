Nisan'da Haziran sıcağı geliyor: Sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak!

Hava sıcaklığı mevsim normalinin ortalama 8 derece üzerinde. Türkiye, Nisan ayına Haziran sıcağıyla giriyor.

Önümüzdeki günlerde de sıcak havanın etkili olacağını söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "İki gündür sıcak hava dalgasının etkisindeyiz ve 5 gün daha devam edecek. Bugünlerde Libya üzerinden geliyor sonraki günlerde Cezayir üzerinden gelecek. Bugün sıcaklıklar Marmara'da, Batı Karadeniz'de ve Ege'de 26 dereceye kadar çıktığı yerler oldu. İç Anadolu'da, Ankara'da 20 dereceye yakındı. 1 ve 2 Nisan'da ise 25 dereceleri de aşıp 30 dereceye yaklaşacak. Neredeyse Nisan başında Haziran'daki gibi bir hava olacak. Sıcaklıklar şu anda mart ortalamasının neredeyse 8-9 derece üzerinde." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle artık sıcak hava dalgaları daha sık görülüyor.

İstanbul'da sıcaklık, Mart ayı ortalamasının 8 derece üstünde olduğunu belirten Çalışkan, "Ankara'nın Mart ortalaması 11 derece ama Ankara 18 dereceye çıkıyor sıcaklıklar ki Nisan başında 22-23 dereceye kadar yükselecek. Her ay bir iki kere bu sıcak hava dalgaları geliyor. Eskiden bu kadar sık gelmezdi. birden çok yükseliyor. Sıcaklıklar sonra Balkanlar üzerinden soğuk hava geliyor. Bu da bizim vücudumuz üzerinde dengesizliğe neden oluyor." dedi.

Çöl tozunun etkisi de devam ettiğini söyleyen Çalışkan, "Bugünlerde Türkiye'nin üzeri bu çöl tozlarıyla kaplı ve yağış olmadığı için rüzgarlar da esmediği için dağılmadığı için kalmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hava sıcaklığının ülke genelinde 4 Nisan'dan sonra düşmesi bekleniyor.