DEM Parti'den İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile iş birliği itirafı

Yerel seçime günler kala DEM Parti'lilerden, CHP ile iş birliğine ilişkin dikkat çekici açıklamalar peş peşe geldi.

DEM Partili Ahmet Saymadi, CHP ve DEM Parti arasındaki iş birliğini "İstanbul'da da 22 tane ilçede seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden giriyoruz" sözleriyle duyurdu.

Saymadi, seçimi kazanmaları halinde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grup kuracaklarını söyledi.

DEM Parti, Ankara'nın 3 ilçesinde CHP'yi destekleyecek

DEM Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Öztürk Türkdoğan, yerel seçimde CHP ile yaptıkları iş birliğini hatırlattı. Kent uzlaşısı kapsamında, aday çıkarmadıkları Ankara'nın 3 ilçesinde CHP'li adayları destekleyeceklerini vurguladı.

DEM Parti cephesinden gelen bu açıklama, iki parti arasındaki iş birliğine Ankara'nın da dahil edildiğini ortaya çıkardı.

"Kent uzlaşısı" adı altında gerçekleştirilen iş birliğini aylar önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamıştı. İki parti aralarında İstanbul, Adana ve Mersin'in de olduğu birçok seçim bölgesinde iş birliği yapma kararı almıştı.

Mersin'de CHP'nin adaylarına destek istediler

CHP ve DEM Parti'nin iş birliğine ilişkin bir itiraf da Mersin'den geldi.

Görüntüler Tarsus'ta DEM Partililerin bir pazar alanında yaptığı toplantıda kaydedildi. DEM Partililer, Tarsus'ta CHP'nin adayı Ali Boltaş'a, Mersin'de de CHP'li Vahap Seçer'e oy vereceklerini ifade etti.