Erdoğan: Sandık hepimizin namusuna emanettir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Kocaelili kardeşlerime 14-28 Mayıs seçimlerindeki güçlü destekleri için teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinde oranları inşallah çok daha yukarıya taşımaya var mıyız?

Burada 31 Mart gecesi kazanılacak zaferin müjdesini görüyorum. İnanıyorum ki Kocaeli, bir kez daha 'eser ve hizmet' diyecek. Kocaeli, tercihini hem de çok net bir şekilde Cumhur İttifakından, 'Gerçek belediyecilik'ten yana yapacak.

Kocaeli, sanayinin, üretimin, ticaretin şehri, milli iradenin yıkılmaz kalesi Kocaeli, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Kocaeli ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Şu anda meydanda 85 bin kişi var.

"Sandığın telafisi olmaz"

Biliyorsunuz artık 2 gün kaldı. Hayatta pek çok şeyin telafisi olur ama sandığın telafisi olmaz. Pazar günü erkenden sandıklara koşacağız. Tercihimizi, göreve geldiğinde vaatlerinin arkasından duranlardan yana kullanacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek CHP'ye kazandırmak için mesai harcayanlara karşı, yakınlarımızı lisanımünasip ile ikaz edeceğiz. Seçim döneminde yükselen siyasi tansiyonu farklı yerlere yönlendirmek isteyen odaklara karşı çok dikkatli olmalıyız.

Özellikle belediye başkanlığında oyunuzun heba ve heder olmasına izin vermeyin. Ben milletimin ferasetine, sağduyusuna güveniyorum. Bu kardeşiniz, size efendi olarak değil, hizmetkar olmaya geliyor. Kocaeli halkının en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyorum.

Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin tamamıyla dertleştik, bizler tüm farklılarımıza rağme gittiğimiz yerlede şunu gördük; 85 milyonluk büyük bir aileyiz. Görüş farklılıklarımıza rağmen hepimiz kardeşiz, biriz ve beraberiz.

Uğruna bedel ödediğimiz kazanımlarımızın elimizden kaymasına izin veremeyiz. Siyasi görüşlerimiz, gönül verdiğimiz partiler, kökenimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir ama Türkiye, bizlerin ortak yurdu, çatısı, yuvasıdır. Sandığın itibarını hep birlikte koruyacağız. Aziz kardeşlerim Türkiye olarak bugünlere büyük mücadelelerle ulaştık. Kazanımlarımız bize altın tepside sunulmadı. Son 21 yılda milletçe pek çok kez kazandık. Nice zorluklar, nice sabotaja maruz kaldık.

"Deprem meselesi bir beka sorunur"

Son olarak da 6 Şubat'ta yaşadığımız depremler. Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçmeden şehirlerimizi ayağa kaldırmaya başladık. Gelecek 5 yıl boyunca seferberlik anlayışıyla adım atacağız. TOKİ'yle attığımız adımlar hayat kurtardı. Yıkılan yapıların çoğu 1999 öncesi inşa edilenlerdir. Deprem bölgesinin imarı yanında, Marmara'dan başlayarak riskli yerleşim yerlerimizi de depreme hazırlıklı hale getireceğiz. Tarihin tekerrür etmesini istemiyorsak, hangi siyasi partiye gönül verirsek verelim, deprem meselesini beka sorunu olarak görmek zorundayız.

"CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen başardık"

Muhalefetin takoz siyasetine rağmen adımlarımızı başarıyla attık. Biz ne yaptıysak CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık. Ne yaptıysak bu zihniyetin çelmelerine rağmen yaptık. Engelleri tek tek aşarak bugünlere kadar geldik.