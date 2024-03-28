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Bakan Uraloğlu: Bu sene İstanbul'da 4 metro açılışı yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küçükçekmece'de muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu. Bakan Uraloğlu programda yaptığı konuşmada, "Bakın en son sadece bu sene İstanbul'da 4 metro açılışı yaptık. En son Havalimanı - Arnavutköy arasındaki metroyu biz hizmete açtık 14 kilometre. Geri kalanı oradan başlayıp Halkalı'ya kadar inecek olan 17.5 kilometrelik metro inşaatımızda da çalışmalar devam ediyor. " dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Mart 2024 16:34, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 16:35
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Bakan Uraloğlu: Bu sene İstanbul'da 4 metro açılışı yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küçükçekmece'de mahalle muhtarları ve STK temsilcileriyle buluştu. Bakan Uraloğlu'na Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay ve parti ilçe başkanları eşlik etti. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, katılımcılara seslendikten sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, ziyarette taleplerini dinlediği vatandaşlarla sohbet etti.

"31 MART'TA MURAT KURUM KARDEŞİMİZLE YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Metrolarla ilgili Küçükçekmece'nin bazı problemleri olduğunu biliyorum. Bu anlamda da biz Ulaştırma Bakanlığı olarak elimizden geleni yapma gayreti içerisindeyiz. Bakın en son sadece bu sene İstanbul'da 4 metro açılışı yaptık. En son Havalimanı -Arnavutköy arasındaki metroyu biz hizmete açtık 14 kilometre. Geri kalanı oradan başlayıp Halkalı'ya kadar inecek olan 17.5 kilometrelik metro inşaatımızda da çalışmalar devam ediyor. O Küçükçekmecemize de inşallah hizmet etmiş olacak. Ne zaman açacağız? Muhtemelen önümüzdeki senenin bugünlerine kalmadan inşallah onu da açmış olacağız ve o anlamda da İstanbul'un trafiğine ciddi bir katkı sağlamış olacağız. Bu yerel yönetimde, ilçe yönetiminde, büyükşehir yönetiminde beraberce hareket edebileceğimiz başkanlarımızla devam etmemiz gerçekten İstanbulumuz için kıymetlidir, değerlidir. Onun için sizlerin desteği, bizim için kıymetlidir. Biz 31 Mart'ta burada inşallah Aziz kardeşimizle büyükşehirde de Murat Kurum kardeşimizle yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

"1 NİSAN'DAN İTİBAREN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ GÖRECEKSİNİZ"

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, esnaf ziyareti sırasında seçmenle sohbet de etti. Bakan Uraloğlu bir seçmenin 'Metro istiyoruz. Bize neyin sözünü verebilirsiniz?' sorusuna, " Biz 10 yıllık periyotta bütün ilçelere inşallah büyükşehirle koordineli metroları getireceğiz. Hedefimiz budur. " yanıtını verdi. 'Avcılar için yakında bir söz var mı ?' sorusuna ise, Bakan Uraloğlu, "Onun detayına bakmam lazım müsaade ederseniz " dedi. Bakan Uraloğlu sözlerine "Bunlar birinci derecede Büyükşehirin görevi. Büyükşehirin sorumluluğunda. " şeklinde devam etti. Seçmenin " Bir bakan olarak Avcılar için bana nasıl bir söz verebilirsiniz ? Ben riskli bir binada oturuyorum. Halk olarak birşey görmek istiyorum" sözlerine karşılık Uraloğlu, " Onu Murat Kurum kardeşimiz söyledi. Bütün kentsel dönüşümde ilk 5 yıl içinde genel anlamda ciddi bir şekilde bir rahatlama sağlamak en riskli binalardan başlayarak. Ben sizin desteğinizi bekliyorum. 1 Nisan'dan itibaren kentsel dönüşümü göreceksiniz "ifadelerini kullandı.

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