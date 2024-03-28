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Bakan Yerlikaya başkanlığında 'seçim güvenliği' toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, seçim güvenliği başta olmak üzere terör ve istihbarat konularını içeren güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Yerlikaya, "İçişleri ailesi olarak, yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi, halkımızın iradesinin tam olarak sandığa yansıması için çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Mart 2024 18:40, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 18:28
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Bakan Yerlikaya başkanlığında 'seçim güvenliği' toplantısı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı'nın katılımıyla başta 31 Mart'ta gerçekleşecek olan mahalli seçimlerin güvenliği olmak üzere, terör ve istihbarat konularını içeren güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti. Yerlikaya, "Seçimler demokrasi şölenidir. İçişleri ailesi olarak, yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi, halkımızın iradesinin tam olarak sandığa yansıması için çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Bizim için asıl olan halkımızın iradesinin sandığa tam anlamıyla yansımasıdır. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde oyunu kullanmasıdır. Biz bir taraftan seçim güvenliğini sağlarken, diğer yandan terörle ve onların işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'82 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ'

Bakan Yerlikaya, yılbaşından bu yana gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin de verileri açıklayarak, "Ülkemiz genelinde 1 Ocak 2024- 27 Mart 2024 tarihleri arasında organize suç örgütlerine yönelik 289 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 82 organize suç örgütü çökertildi. 1874 şahıs gözaltına alındı. Bunların 757'si tutuklandı. Aynı dönemde uyuşturucu satıcılarına yönelik 9 bin 972 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 7 bin 598 zehir taciri tutuklandı. DEAŞ terör örgütüne yönelik 405 operasyon düzenlendi, 213 şahıs tutuklandı. FETÖ'ye yönelik 1163 operasyon düzenlendi, 277 şahıs tutuklandı. Bölücü terör örgütüne yönelik 7 bin 526 kırsal ve şehir operasyonu düzenlendi, 443 şahıs tutuklandı. Yine aynı dönemde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 1736 operasyon düzenlendi. 970 şahıs tutuklandı, 381 şahsa adli kontrol kararı verildi. Aziz Milletimizin duası ve desteği ile kim olursa olsun, kendini hukukun üstünde gören, kamu düzenimizi bozmaya çalışan tüm yapılanmaların kökünü kazıyacağız" dedi.

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