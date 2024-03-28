Engellilerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Resim Workshop' projesinin sergisi ziyarete açıldı
Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gazi Üniversitesi paydaşlığında engellilerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Resim Workshop' projesinin sergisi ziyarete açıldı.
Keçiören Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde hizmet sunulan
engelli bireylerin yaratıcılıklarını geliştirilmesi ve özgün sanat eserleri
oluşturmalarına fırsat tanınması amacıyla Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı iş birliğinde 25.03.2024 - 28.03.2024
tarihlerinde 'Resim Workshop' programı düzenlendi.
Üniversiteli öğrencilerin desteği ile 22 engellinin engelsiz düşleri tuvallerde
hayat buldu. Engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımlarını arttırmayı
ve sanatla buluşturmayı hedefleyen programın atölye çalışmaları üç gün sürdü.
Engellilerin hayal dünyalarından oluşan resimler Gazi Üniversitesi Malik Aksel
Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen törenle ziyarete açıldı.
Keçiören Kaymakamı Sayın Dr. Mehmet AKÇAY, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Sayın Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ, Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sayın
Cüneyd ÖZDEMİR, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Sayın Prof.
Dr. Yasin ÜNSAL, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Osman
ÇAYDERE ve Etlik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Ahmet AZİZOĞLU tarafından
engelli bireylere katılım belgelerinin takdim edilmesinin ardından program aile
fotoğrafı çekimi ile sona erdi.