Hakkari'de martın sonunda 5 metre karla mücadele sürüyor

Ekiplere kolaylıklar dileyen Ateş, ilçede kapalı tüm yollar açılıncaya kadar çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, bir süredir yolu kapalı olan Kayalar Üs Bölgesine ulaşımı sağlamak için çalışma başlattı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net