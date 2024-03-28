İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Akşener'den Mansur Yavaş'a çok sert tepki
Akşener'den Mansur Yavaş'a çok sert tepki
Faizsiz 20.000 TL İhtiyaç Kredisi!
Faizsiz 20.000 TL İhtiyaç Kredisi!
Sponsorlu İçerik
Leyla Zana: Metropollerdeki Kürtlere çağrımdır, oyunuzu DEM'e verin
Leyla Zana: Metropollerdeki Kürtlere çağrımdır, oyunuzu DEM'e verin
'Artan refahtan emeklimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz'
'Artan refahtan emeklimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz'
'Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatları değişmeyecek'
'Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatları değişmeyecek'
YSK'dan 'iftar' kararı: Oy sayımı aralıksız yapılacak
YSK'dan 'iftar' kararı: Oy sayımı aralıksız yapılacak
Emeklilerin banka promosyonu ödemelerine özel bankalar da eklendi
Emeklilerin banka promosyonu ödemelerine özel bankalar da eklendi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 416 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 416 bin liraya yükseldi
Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 299 çift başvurdu
Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 299 çift başvurdu
'Hükümetin IMF ile anlaştı' iddiası yalanlandı
'Hükümetin IMF ile anlaştı' iddiası yalanlandı
DEM Parti'den İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile iş birliği itirafı
DEM Parti'den İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile iş birliği itirafı
Kredi kartı ile otomobil! Üstelik 12 ay taksitle
Kredi kartı ile otomobil! Üstelik 12 ay taksitle
İBB Başkan adayı Kurum, ilk 6 ay ve 1 yıllık acil eylem planını açıkladı
İBB Başkan adayı Kurum, ilk 6 ay ve 1 yıllık acil eylem planını açıkladı
MB rezervleri 10'uncu haftasında da geriledi
MB rezervleri 10'uncu haftasında da geriledi
Erdoğan: Temmuz'da emeklilerin maaşlarını gözden geçireceğiz
Erdoğan: Temmuz'da emeklilerin maaşlarını gözden geçireceğiz
Ticaret Bakanlığı 'Jasmine' bebekle ilgili toplatma verdi
Ticaret Bakanlığı 'Jasmine' bebekle ilgili toplatma verdi
Bakan Işıkhan'dan SGK'ya borçlu belediyelere dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan SGK'ya borçlu belediyelere dair açıklama
Yargıtay Başkanlığı seçimi 10'uncu turda da sonuçsuz
Yargıtay Başkanlığı seçimi 10'uncu turda da sonuçsuz
1 Nisan'da okullar tatil edildi. İşte resmi yazı
1 Nisan'da okullar tatil edildi. İşte resmi yazı
İş gücü maliyetinin en yüksek olduğu sektörler
İş gücü maliyetinin en yüksek olduğu sektörler
Türkiye elektrikli otomobil satışlarında AB'de ilk 5'i zorluyor
Türkiye elektrikli otomobil satışlarında AB'de ilk 5'i zorluyor
Türkiye'de yüzde 1'lik kesim servetin yüzde 40'ını alıyor
Türkiye'de yüzde 1'lik kesim servetin yüzde 40'ını alıyor
Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor
Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor
Yenişafak yazdı: SGK'ya en borçlu 5 belediye
Yenişafak yazdı: SGK'ya en borçlu 5 belediye
YSK hazır: Türkiye önce büyükşehirleri öğrenecek
YSK hazır: Türkiye önce büyükşehirleri öğrenecek
Kira ve daire fiyatları düşecek, yerel yönetimler de ev yapacak!
Kira ve daire fiyatları düşecek, yerel yönetimler de ev yapacak!
İptal durumunda yenileme seçimleri ne zaman yapılacak?
İptal durumunda yenileme seçimleri ne zaman yapılacak?
Cevdet Yılmaz: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek
Cevdet Yılmaz: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek
Dışişleri Bakanı Fidan: Biz vurdukça PKK köşeye sıkışıyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Biz vurdukça PKK köşeye sıkışıyor
Ali Yalçın: 2019 yerel seçimlerinde bin 400 memur işten çıkarıldı
Ali Yalçın: 2019 yerel seçimlerinde bin 400 memur işten çıkarıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Akşener'den Mansur Yavaş'a çok sert tepki

İyi Parti lideri Meral Akşener: Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur." dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mart 2024 20:08, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 20:09
Yazdır
Akşener'den Mansur Yavaş'a çok sert tepki

Ankara'da bir iftar programına katılan İyi Parti lideri Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın hainlik ettiğini söyledi. Akşener, Mansur Yavaş için "CHP'nin kölesi olmuştur" dedi

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu için şunları söyledi:

Ekrem İmamoğlu hapis cezası haberini aldığında Saraçhane'ye ilk koşan bizdik.
Mansur Yavaş'ın 2019'da aday olması engellendiğinde yanında biz olduk.
Hepsinin hainlik ettiği de yine bizler olduk.

Akşener, CHP'ye yönelik olarak şu tepkisini dile getirdi

Kardeşim siz siyasetçi değil misiniz? Siz ana muhalefet partisi değil misiniz? Bu nasıl bir yapışkanlıktır? Gidin çalışın çabalayın bir zahmet de artık bizi rahat bırakın!"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP'li Zeydan Karalar'ın "Taş Medreseliler, ülkücüler kardeşimiz değildir" sözlelerine şu şekilde cevap verdi:

"Taş medreseliler, İYİ Parti'nin onurudur, gururudur. Kimsenin aşağılamasına izin vermeyeceğiz."

Meral Akşener: "Mansur yavaş CHP'nin kölesidir"

İyi Parti lideri Meral Akşener Mansur Yavaş için "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur." dedi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber