Akşener'den Mansur Yavaş'a çok sert tepki

Ankara'da bir iftar programına katılan İyi Parti lideri Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın hainlik ettiğini söyledi. Akşener, Mansur Yavaş için "CHP'nin kölesi olmuştur" dedi

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu için şunları söyledi:

Ekrem İmamoğlu hapis cezası haberini aldığında Saraçhane'ye ilk koşan bizdik.

Mansur Yavaş'ın 2019'da aday olması engellendiğinde yanında biz olduk.

Hepsinin hainlik ettiği de yine bizler olduk.

Akşener, CHP'ye yönelik olarak şu tepkisini dile getirdi

Kardeşim siz siyasetçi değil misiniz? Siz ana muhalefet partisi değil misiniz? Bu nasıl bir yapışkanlıktır? Gidin çalışın çabalayın bir zahmet de artık bizi rahat bırakın!"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP'li Zeydan Karalar'ın "Taş Medreseliler, ülkücüler kardeşimiz değildir" sözlelerine şu şekilde cevap verdi:

"Taş medreseliler, İYİ Parti'nin onurudur, gururudur. Kimsenin aşağılamasına izin vermeyeceğiz."

Meral Akşener: "Mansur yavaş CHP'nin kölesidir"

İyi Parti lideri Meral Akşener Mansur Yavaş için "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur." dedi