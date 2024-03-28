Türkiye Kupası'nda final 23 Mayıs'ta oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final karşılaşmalarının takvimi belli oldu. Kupada final, 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Mart 2024 20:38, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 20:45
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada yarı final ve final maçlarının takvimi açıklandı. Türkiye Kupası'nda final maçı 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
Kupada yarı final ilk maçlarının programı şöyle:
23 Nisan Salı:
20.30 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Eryaman)
24 Nisan Çarşamba:
20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük (Papara Park)
Kupada yarı final rövanş maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak.