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Kira gelir beyannameleri için başvuru süreleri uzatıldı

2023 yılı kira gelir beyannamesi için sona yaklaşıldı. 1 Nisan'da sona ermesi beklenen başvurular 5 Nisan Cuma gününe kadar uzatıldı. Mükellefler, kira gelir beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden de işlem yaparak verebiliyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Mart 2024 20:54, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 20:55
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Kira gelir beyannameleri için başvuru süreleri uzatıldı

Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren beyan dönemi 5 Nisan cuma akşamı sona eriyor.

Beyan zorunluluğu, geçen yıl konut ve iş yerinden kira geliri elde edenler için geçerli.

Elektronik ortamda beyanname verme imkanı

Mükellefler beyannameleri, Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden doldurabiliyor. Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlemler yapılabiliyor.

Beyanda bulunmak isteyen mükellefler vergi dairelerine gitmenin yanı sıra online olarak da işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İlk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesi üzerinden hazır beyan sistemine giriş yapılıyor. Mükellefler sisteme, gib.gov.tr üzerinden 7 gün 24 saat ulaşabiliyor. Kullanıcı T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresini girerek hızlı ve kolay bir şekilde beyan işlemini tamamlayabiliyor.

Yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin, iki eşit taksitte ödenmesi imkanı da bulunuyor.

Tahakkuk eden gelir vergisi, Dijital Vergi Dairesi veya mobil uygulamadan, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla ödenebilecek.

Beyannameden muaf olan mükellefler

Kira geliri yıllık 21 bin liranın altında kalanlarla birlikte, beyandan muaf olacak mükellefler de var.

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Konut kira gelirleri için 21 bin liralık istisnanın altında kalanlar gelir vergisi beyannamesi vermeyecekler. Depremzedelere ikamet etmeleri için evlerini bedelsiz olarak veren ev sahipleri, depremzedelere verdikleri evler için 2023 yılıyla sınırlı olmak üzere kira geliri beyan etmeyecekler."

Beyanname vermeyenlere ciddi yaptırımlar uygulanıyor

Kira gelir beyannamesini vermeyenlere ise ciddi yaptırımlar uygulandığını belirten Tolu şu bilgileri paylaştı:

"Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kayıtlarına göre 2 milyon 230 bin kişinin kira gelirleri nedeniyle gelir vergisi beyannamesi vermesi bekleniyor. Eğer yıllık gelir vergisi beyannamesi vermemişseniz veya vermiş olmakla birlikte eksik tahakkuk ettirmişseniz ziyaa uğratılan gelir vergisinin bir katı kadar vergi ziyaı cezası kesiliyor. Ayrıca hiç beyanname vermeyenlere de özel usulsüzlük cezası kesiliyor."

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