Bayram öncesi tatil edilen günlerde okul yöneticileri idari izinli sayılacak mı?

MEB Personel Genel Müdürlüğü 26.03.2024 tarih ve 99554224 sayılı yazısında "Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılmaları..." açıklamalarına yer vererek kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla asgari personel bulundurulması gerektiği belirtilerek okul yöneticilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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Ahmet KANDEMİR