Banu Parlak icra memuruyla tartışınca gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, hacizli bir aracın satışı ile ilgili Küçükçekmece Adliyesi İcra Müdürlüğü'ne gitti. Burada görevli bir memurla tartışan Banu Parlak, memurun şikayeti üzerine gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı Parlak'ın ifadesini aldıktan sonra mahkemeye sevk etti. Parlak adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ayrıca Parlak hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.