SPK'den 2 gerçek ve 2 tüzel kişiye idari para cezası

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kredili konut satışı 76 şehirde geriledi
Kredili konut satışı 76 şehirde geriledi
EPDK'dan deprem bölgesi için yeni karar
EPDK'dan deprem bölgesi için yeni karar
Otomatik ödeme talimatı verenler dikkat! Ücretsiz değil
Otomatik ödeme talimatı verenler dikkat! Ücretsiz değil
Eğitimde '2 Haziran' tartışması! LGS'ye erteleme gelebilir
Eğitimde '2 Haziran' tartışması! LGS'ye erteleme gelebilir
Cevdet Yılmaz: Ekonomimizi her yıl ortalama yüzde 5,5 büyüttük
Cevdet Yılmaz: Ekonomimizi her yıl ortalama yüzde 5,5 büyüttük
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Kira gelir beyannameleri için başvuru süreleri uzatıldı
Kira gelir beyannameleri için başvuru süreleri uzatıldı
Akşener'den Mansur Yavaş'a çok sert tepki
Akşener'den Mansur Yavaş'a çok sert tepki
'Artan refahtan emeklimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz'
'Artan refahtan emeklimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz'
'Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatları değişmeyecek'
'Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatları değişmeyecek'
YSK'dan 'iftar' kararı: Oy sayımı aralıksız yapılacak
YSK'dan 'iftar' kararı: Oy sayımı aralıksız yapılacak
Emeklilerin banka promosyonu ödemelerine özel bankalar da eklendi
Emeklilerin banka promosyonu ödemelerine özel bankalar da eklendi
Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 299 çift başvurdu
Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 299 çift başvurdu
'Hükümetin IMF ile anlaştı' iddiası yalanlandı
'Hükümetin IMF ile anlaştı' iddiası yalanlandı
DEM Parti'den İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile iş birliği itirafı
DEM Parti'den İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile iş birliği itirafı
Kredi kartı ile otomobil! Üstelik 12 ay taksitle
Kredi kartı ile otomobil! Üstelik 12 ay taksitle
İBB Başkan adayı Kurum, ilk 6 ay ve 1 yıllık acil eylem planını açıkladı
İBB Başkan adayı Kurum, ilk 6 ay ve 1 yıllık acil eylem planını açıkladı
MB rezervleri 10'uncu haftasında da geriledi
MB rezervleri 10'uncu haftasında da geriledi
Erdoğan: Temmuz'da emeklilerin maaşlarını gözden geçireceğiz
Erdoğan: Temmuz'da emeklilerin maaşlarını gözden geçireceğiz
Ticaret Bakanlığı 'Jasmine' bebekle ilgili toplatma verdi
Ticaret Bakanlığı 'Jasmine' bebekle ilgili toplatma verdi
Bakan Işıkhan'dan SGK'ya borçlu belediyelere dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan SGK'ya borçlu belediyelere dair açıklama
Yargıtay Başkanlığı seçimi 10'uncu turda da sonuçsuz
Yargıtay Başkanlığı seçimi 10'uncu turda da sonuçsuz
1 Nisan'da okullar tatil edildi. İşte resmi yazı
1 Nisan'da okullar tatil edildi. İşte resmi yazı
İş gücü maliyetinin en yüksek olduğu sektörler
İş gücü maliyetinin en yüksek olduğu sektörler
Türkiye elektrikli otomobil satışlarında AB'de ilk 5'i zorluyor
Türkiye elektrikli otomobil satışlarında AB'de ilk 5'i zorluyor
Türkiye'de yüzde 1'lik kesim servetin yüzde 40'ını alıyor
Türkiye'de yüzde 1'lik kesim servetin yüzde 40'ını alıyor
Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor
Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor
Yenişafak yazdı: SGK'ya en borçlu 5 belediye
Yenişafak yazdı: SGK'ya en borçlu 5 belediye
YSK hazır: Türkiye önce büyükşehirleri öğrenecek
YSK hazır: Türkiye önce büyükşehirleri öğrenecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

SPK'den 2 gerçek ve 2 tüzel kişiye idari para cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 gerçek ve 2 tüzel kişiye toplam 5 milyon 468 bin 630 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2024 07:10, Son Güncelleme : 29 Mart 2024 07:16
Yazdır
SPK'den 2 gerçek ve 2 tüzel kişiye idari para cezası

SPK haftalık bültenine göre, kurul Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret'in 25 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Ahlatcı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ unvanlı ve Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ unvanlı girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar veren SPK, Kuveyt Türk Portföy Yönetimi AŞ'nin Kuveyt Türk Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebini de onayladı.

SPK, Argeus Gayrimenkul Portföy Yönetimi AŞ'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin de olumlu karşılanmasını kararlaştırdı.

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ'nin mevcut faaliyet izinlerine ek olarak, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmesi talebini onaylayan Kurul, Fonventure Kitle Fonlama Platformu AŞ unvanlı kitle fonlama platformunun kuruluşuna da izin verdi.

SPK ayrıca IHY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ'nin Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi'nden kendi talebi üzerine çıkarılması kararı aldı.

- İdari para cezaları

Türker Proje Gayrımenkul ve Yatırım Gelıştırme AŞ pay piyasasında 27 Temmuz 2022-5 Ağustos 2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 2 gerçek kişiye toplam 2 milyon 109 bin 65 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren Kurul, İnfo Yatırım Menkul Değerlere 3 milyon 150 bin 216 lira, Metrik Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık'a 209 bin 349 lira idari para cezası uygulanmasını hükmetti.

SPK, böylece 2 gerçek ve 2 tüzel kişiye toplam 5 milyon 468 bin 630 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

15 gerçek kişi, 8 internet içerik sağlayıcısı ve adına kayıtlı telefon hattını kullandıran kişi hakkında suç duyurusu yapılmasını kararlaştıran Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

SPK ayrıca, sermaye piyasası kurum, kuruluş ve ortaklıklarının, başvurularını daha hızlı ve etkili bir şekilde e-Başvuru Sistemi ile yapabilmelerine olanak sağladı.

Bu doğrultuda, 15 Nisan 2024 tarihinden başlamak üzere Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) kapsamındaki ihraççılar, kurum, kuruluşlar tarafından Kurula yapılacak ve Ortaklıklar Finansmanı Dairesi görev alanına giren başvuruların, e-Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılması esas olacak.

Bununla birlikte, yangın, doğal afetler, harp hali, terör olayları, faaliyetlerin sürdürülebilmesini önemli ölçüde etkileyebilecek diğer gelişmeler, genel ağ bağlantısında meydana gelen önlenemeyen teknik aksaklıklar, bildirim yapacak tarafların bilgi işlem sistemlerinin kendilerine isnat edilemeyen nedenlerle işlevsiz kalması ve bu gibi zorunlu hallerde başvurular, ıslak imza ile fiziki olarak da yapılabilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber