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EPDK'dan deprem bölgesi için yeni karar

EPDK, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremden etkilenen şehirlerdeki 4 elektrik dağıtım şirketinin avans ödemelerini erteledi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Mart 2024 07:51, Son Güncelleme : 29 Mart 2024 07:55
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EPDK'dan deprem bölgesi için yeni karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), deprem bölgesindeki elektrik dağıtım şirketlerinin borçlarını erteledi.

EPDK, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, bölgede faaliyet gösteren 4 elektrik dağıtım şirketi için 'borç erteleme' kararı verdi.

EPDK'nın AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ve bölgede faaliyet gösteren tedarik şirketlerinin avans ödemelerinin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine ilişkin verdiği karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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