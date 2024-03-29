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Ülke geneli ortak sınav soru ve cevapları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 26-27 Mart'ta yapılan ülke geneli ortak sınavların soru ve cevapları yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2024 09:22, Son Güncelleme : 29 Mart 2024 09:22
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Ülke geneli ortak sınav soru ve cevapları yayımlandı

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ülke geneli ortak yazılı sınavlar sorunsuz şekilde tamamlandı.

2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönem birinci yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart'ta; 6. sınıf ve 9. sınıf matematik dersleri için de 27 Mart'ta ülke genelinde ortak yazılı şeklinde yapıldı.

Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda, ilk kez açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı.

Türkçe dersi 6. sınıf yazılı sınavında 14 çoktan seçmeli soruyla birlikte 2 açık uçlu soru kullanıldı. 6. sınıf matematik yazılı sınavında ise 10; 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı yazılı sınavında 7 ve 9. sınıf matematik yazılı sınavında ise 8 açık uçlu ve kısa cevaplı soru kullanıldı.

- Öğrenciler kendi cümleleriyle yazdı

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla yapılan ülke geneli ortak sınavlarda ilk kez kullanılan açık uçlu sorularda öğrenciler, cevapları kendi cümleleriyle yazdı.

Sınavların değerlendirme işlemleri 6. sınıf Türkçe dersi için bağımsız iki puanlayıcı tarafından, diğer dersler için de okul müdürlüklerinin karar doğrultusunda zümreler, ilgili dersin öğretmenleri ya da komşu okul zümre öğretmenlerince yapılacak.

- Sonuçlar nasıl öğrenilecek

Türkçe dersi 6. sınıf ortak yazılı sınav sonuçları "ortakyazilisinav.meb.gov.tr" adresinde okul müdürlüklerinin erişimine açılacak ve alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek.

6. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik derslerinin ortak yazılı sınav sonuçları ise ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.

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