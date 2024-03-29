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Sahibinden satılık 'tarihi kilise'

SİVAS'ın Hafik ilçesinde 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve bir zamanlar Ermeniler tarafından kullanılan bir diğer ismi Surp Garabet olan Tarihi Tuzhisar Kilisesi, sahibi Hatice Akay (43) tarafından emlak danışmanına verilerek 16 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı. Emlak danışmanı Vahap Yıldız, "Tapusu var ve satılmasında hiçbir engel gözükmüyor. Kilise 1'inci derecede sit alanı ve koruma altındadır. Bugün itibarıyla satışa çıkardık ve 16 milyon TL istiyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Mart 2024 10:08, Son Güncelleme : 29 Mart 2024 10:09
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Sahibinden satılık 'tarihi kilise'

İlçeye 18 kilometre uzaklıktaki Göydün köyünde 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve 1'inci Dünya Savaşı'nda basta ABD ve Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere göç eden Hristiyanlar tarafından kullanılan bir diğer ismi Surp Garabet olan Tarihi Tuzhisar Kilisesi, sahibi Hatice Akay tarafından satışa çıkarıldı. Tapu kayıtlarında samanlık olarak görünen o şekilde de kullanılan şimdi ise tamamen atıl şekilde kalan kilise, 2012 yılında 1'inci Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edildi. Kesme taşlarla yapılan kilisenin içerisinde ve dış yüzeyinde ise 'haç' işaretinin işlendiği taşlar bulunuyor. Kilise, emlak danışmanı Vahap Yıldız'a verilerek 16 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Kilisenin girişine ise satılık yazısı asıldı.

'SAMANLIK OLARAK KULLANILMIŞ'

Kilisenin satış süreciyle ilgili bilgi veren emlak danışmanı Vahap Yıldız, "Kilisemiz 19'uncu yüzyılda yapıldığını tahmin etmekteyiz. Burada önceden 3 bine yakın Ermeni yaşıyormuş. 1'inci Dünya Savaşı sonrasında buradaki Ermeniler başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelere göç etmişler. Kilise de o günden bu güne kadar atıl bir şekilde kalmış. Burayı satışa çıkardık. Kilisenin sahibi bize ulaşarak satılmasını istedi. Tapusu var ve satılmasında hiçbir engel gözükmüyor. Kilise 1'inci Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmiş. Bugün itibarıyla satışa çıkardık ve 16 milyon TL istiyoruz. Bugün itibariyle çekimleri yapıldı ve ilana koyuldu. Burası baya bir kilise olarak kullanılmış. Burası daha sonra da samanlık olarak kullanılmış. İlanımızın ardından yeni sahibine hayırlı olsun diyoruz. Sivas medeniyetler şehridir. İnşallah burayı artık yakışan birine vereceğiz" dedi.

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