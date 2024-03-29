Asal Araştırma'dan büyükşehir seçim anketi sonuçları

Asal Araştırma ve Danışmanlık, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yaptıkları seçim anketine ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Araştırmalar 20-26 Mart , 22-27 Mart, 20-25 Şubat, 22 Şubat-2 Mart, 24 Şubat-1 Mart, 26 Şubat-1 Mart, 3-7 Mart, 4-11 Mart, 5-8 Mart, 6-12 Mart, 10-14 Mart, 12-17 Mart, 13-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ortalama bin 500 kişinin katıldığı seçim yoklamaları; Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, Hatay, Mersin, Manisa, Trabzon, Ordu, Bursa, Eskişehir, Denizli, Diyarbakır, Samsun, Aydın, Kocaeli, Muğla, İzmir ve Balıkesir'de yapıldı.

Asal Araştırma'ya göre 2.500 kişiye sorulan "Bu Pazar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz? " sonuçları şöyle;

CHP (Mansur Yavaş):%54.4

-AK Parti (Turgut Altınok):%33.8

-İYİ Parti (Cengiz Topel Yıldırım):%3.2

-DEM Parti (Gültan Kışanak):%2.8

-Yeniden Refah Partisi (Suat Kılıç):%2.4

-Zafer Partisi (Bartu Soral):%1.2

-Diğer:%2.2