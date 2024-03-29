İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve birim yöneticilerimizin katılımıyla; Başta 31 Mart'ta gerçekleşecek olan Mahalli Seçimlerin Güvenliği olmak üzere terör, asayiş, uyuşturucu, organize suç örgütleri, tütün ve makaron kaçakçılığı, çevrimiçi dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk istismarı konularını içeren güvenlik toplantımızı gerçekleştirdik.

Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla ve tüm suç odaklarıyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

Kahraman güvenlik güçlerimiz, sanal devriyelerimiz yılın 365 günü, yaz kış, gece gündüz demeden görevlerinin başındalar. Hepsine görevlerinde üstün başarılar diliyorum.