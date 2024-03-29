İstanbul'da tekstil fabrikasında yangın
İstanbul Küçükçekmece'de bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Mart 2024 16:22, Son Güncelleme : 29 Mart 2024 16:24
İstanbul Küçükçekmece'deki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.Yangın, Halkalı'daki Dereboyu Caddesi'nde bulunan tekstil fabrikasında saat 14.30 sıralarında meydana geldi.
Fabrikanın deposundan dumanların çıktığını gören işçiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine Küçükçekmece ve çevre ilçelerde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipleri yangına hemen müdahale edip yangını kontrol altına aldı.
Fabrikanın depo kısmında hasar oluşurken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.