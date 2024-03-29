Bakan Kacır: Türkiye'nin astronotuyla gurur duymuyorlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Üniversitesi'nin düzenlediği Gençlik Buluşmasına katıldı. Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans salonunda gerçekleştirilen programda, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da yer aldı. Öğrencilerle gerçekleştirilen söyleşinin ardından Bakan Kacır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TÜRK GENÇLİĞİNE VE TÜRK ÇOCUKLARINA SÖZ VERMİŞTİK"

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ile yapılan programların 'Astronotu seçim malzemesi olarak kullanıyorlar' şeklinde yorumlanmasını değerlendiren Bakan Kacır, "Şimdi bu iddiaları tabii ben de üzüntüyle görüyorum. Bu iddiaları dile getirenler maalesef Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda, Milli Uzay Programı'ndaki kazanımlarında bizimle birlikte mutluluğu paylaşmayanlar. Togg'u yaptık, Togg'la mutlu olamadılar. TCG Anadolu'yu küçümsediler, TEKNOFEST'leri hiçbir zaman sahiplenmediler, KAAN'ın uçuşuyla iftihar etmediler. Şimdi Türkiye'nin astronotuyla gurur duymuyorlar. Bizim bu gururu gençlerimizle paylaşmamızı da zannediyorum kıskanıyorlar. Dünyanın her yerinde astronotlar bu misyonları tamamladıktan sonra o ülkedeki gençlerle, öğrencilerle, çocuklarla buluşmalar gerçekleştirirler. Biz de bu misyonun başlangıcında Türk gençliğine ve Türk çocuklarına bir söz vermiştik. Alper Gezeravcı, yeniden dünyaya döndüğünde 81 şehrimizde sizlerle buluşacak, bu deneyimi sizinle paylaşacak demiştik" dedi.

"BUNDAN KİMSENİN GOCUNMAMASI GEREKİR"

"Şimdiye dek de dünyaya dönüşü sonrasında 12 ilde 25'i üniversitelerimizde olmak üzere 29 program yaptık" diyen Kacır, "Bu programlardan, ben öğrenci kardeşlerimizle Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunu, havacılık ve uzay alanında bugüne kadar neleri nasıl başardığımızı ve bundan sonraki hedeflerimizi paylaşıyorum. Alper Gezeravcı bey de Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği bilimsel araştırmaları, deneyleri ve bunların bilim literatürüne ve Türkiye'ye getireceği kazanımları anlatıyor. Bundan kimsenin gocunmaması gerekir. Bu milli projelere, bu milli işlere sahip çıksalar bunlardan rahatsız olmazlar diye düşünüyorum. Ama bunlara vaktiyle sahip çıkmadıkları için biz bu işleri yaptığımızda da tabii olarak rahatsızlık duyuyorlar. Biz bu işleri yapmaya da, yaptığımız işleri, bilimsel çalışmaları, milli teknoloji hamlesinin kazanımlarını toplumumuzda özellikle gençlerimizle buluşturmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki aylarda da yine bu buluşmalar devam edecek. Hali hazırda 25 üniversitemizde bu buluşmaları gerçekleştirdik. Hedefimiz inşallah 208 üniversitemizin tamamında üniversite öğrencileriyle Alper Gezer Avcı'yı Milli Teknoloji hamlesini, Milli Uzay programını buluşturmak. Sonrasında liselerle benzer buluşmaları yapacağız. Ortaokullarla, ilkokullarla, hatta okul öncesi çocuklarımızla; biz bu hayali Türkiye'nin bu yolculuğunu paylaşmaya devam edeceğiz. Kimse merak etmesin. Biz daha önce TEKNOFEST'leri düzenlerken 'Seçimden önce TEKNOFEST yaptılar' dediler bize. Biz seçimden sonra 2 TEKNOFEST daha yaptık. Şimdi bu yıl inşallah sonbaharda Adana'da bir TEKNOFEST daha yapacağız. Togg'u yollara çıkardık. 'Seçimden önce Togg çıktı' dediler. TCG Anadolu Denizleri indi. 'Seçimden önce TCG Anadolu denizlere indi' dediler. Şimdi zannediyorum 25 bine yakın Togg yollarda. TCG Anadolu Silahlı Kuvvetlerimizde, KAAN gökyüzünde, Türkiye'nin bu yolculuğu Allah'ın izniyle ilelebet devam edecek" ifadelerini kullandı.