Sandık kurulu başkanlarına oy pusulaları verilmeye başlandı

İl ve ilçe merkezlerinde görevli sandık kurulu başkanlarına ise malzeme torbaları oy verme günü saat 05.00'te itibarıyla dağıtılacak.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de sandık kurulu başkanlarına seçimde kullanılacak malzeme torbaları dağıtılıyor.

Malzeme torbalarında oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama kartonu, sandık seçmen listesi ve görme engelli oy kullanma şablonu yer alıyor.

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