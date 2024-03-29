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Bakan Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmazsanız, sizi yaşatmazlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye, zor bir coğrafyadadır. Bu coğrafyada ayakta kalmanın, bayrağı dalgalandırmanın, ezanın her okunmasının bir tek şartı var, o da güçlü olmak. Güçlü olmazsanız, sizi yaşatmazlar. O yüzdendir ki bir taraftan mücadele ediyoruz, bir taraftan da yatırım üzerine yatırım yapıyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Mart 2024 18:49, Son Güncelleme : 29 Mart 2024 18:46
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Bakan Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmazsanız, sizi yaşatmazlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, partisinin Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği açık hava toplantısına katılıp halka hitap etti. Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığını ifade eden Bakan Özhaseki, "Bu coğrafyada ayakta kalmanın, bayrağı dalgalandırmanın, ezanın her okunmasının bir tek şartı var; o da güçlü olmak. Güçlü olmazsanız, sizi yaşatmazlar. O yüzdendir ki bir taraftan mücadele ediyoruz, bir taraftan da yatırım üzerine yatırım yapıyoruz. Çok şükür işlerimiz de iyiye gidiyor" dedi.

Türkiye'de deprem konusuna değinen Bakan Özhaseki, "İkinci bir sıkıntımız da deprem meselesi. Bu, ülkenin bir kaderi, bir deprem ülkesi. Son 100 senede denizlerimizde ve karalarımızda meydana gelen şiddetli derecede deprem sayısı 231, her sene 2 veya 3 tane deprem oluyor. Ölen insan sayımız 130 bin, zarar milyarlarca dolar. Sonra 6 Şubat'ta 18 tane ilimiz etkilendi. 14 milyon insan bundan zarar gördü. 680 bin evimiz ve 170 bin iş yerimiz yerle bir oldu. 53 bin 500 kardeşimizi toprağa verdik. Maddi hasar milyonlarca dolar, zaten manevi zarar mı soruyorsunuz? Onu ölçecek bir alet daha icat olmadı. Çünkü her hanede bir gözyaşı var. Şimdi orada 300 binden fazla ev yapılıyor. Binden fazla şantiyemiz var. 110 bin kişilik orduyla çalışıyoruz. 4 bin 330 köyden çelikten evler yapıyoruz" diye konuştu.

Partisinin Tavşanlı Belediye Başkan Adayı Ali Özden'e destek isteyen Bakan Özhaseki, partililerle birlikte seçim yürüyüşlerine de katıldı.

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