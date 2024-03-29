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CHP lideri Özel'den Meral Akşener'e cevap: Canı sağ olsun, ablamdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'nin Balıkesir'deki mitinginde açılan afişle ilgili söylediklerine ilişkin konuştu. Özel, "Abla diyeceğim ama dün 'Abla mabla demeyin' demiş. Cevabım iki kelime. Canı sağ olsun, ablamdır. Eski dosttan düşman olur mu?" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2024 20:25, Son Güncelleme : 29 Mart 2024 20:22
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CHP lideri Özel'den Meral Akşener'e cevap: Canı sağ olsun, ablamdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesi Koza Pazarı Meydanı'nda halkla buluştu.

Seçimlere kısa süre kaldığını ifade eden Özel, bu anlamda selamlaşmak ve hasret gidermek için yeniden buraya geldiğini dile getirdi.

ÖZEL'DEN AKŞENER'E CEVAP

Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'nin Balıkesir'deki mitinginde açılan afişle ilgili söylediklerine ilişkin bütün medyanın kendisinden bir cevap alabilmek için peşinde olduğunu söyledi.

Muhalefete, muhalefet etmediğini belirten Özel, "Muhalefet liderlerine hakaret etmedim. Abla diyeceğim ama dün 'Abla mabla demeyin' demiş. İstedikleri kadar germeye çalışsınlar ama eski dosttan düşman olmaz. Atatürkçü ve vatansever insanlar birbirine kötülük yapmaz, birbirine çelme takmaz. Biz gönlünde gözünde güneş olan herkesi çok seviyoruz, biz biriz, beraberiz. İyi insanlar, sosyal demokratlar, yalandan dolandan bıkanlar birleşirse birleşe birleşe kazanacağız. Cevabım iki kelime. Canı sağ olsun, ablamdır. Eski dosttan düşman olur mu?" diye konuştu.

Özel, "Dün beraber olduğun kişilere bugün küfretmek bize yakışmaz. Karşımızdaki ittifak korku ittifakıdır. Bizim ittifakımız Türkiye ittifakıdır. Bizim ittifakımız gücünü milletimizden, renklerini bayrağımızdan alır" diyerek konuşmasını tamamladı.

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