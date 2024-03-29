Emeklilere yeni zam yapılacak mı? Cevdet Yılmaz'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlıyor.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

SAHA NE GÖSTERİYOR?

Sahayı çok iyi görüyoruz. AK Parti'nin özellikle yerel seçimde daha öne çıkan bir takım üstünlükleri var. Yerel seçimler hizmetin daha çok ön plana çıktığı seçimler. AK Parti de hizmet konusunda kendini ispat etmiş olarak yerel seçimlerde daha olumlu noktada.

BİR SEÇİM YORGUNLUĞU HAVASI SEZİYOR MUSUNUZ?

Üst üste çok seçim yaşadık. Ramazan'ın getirdiği farkı atmosfer de var. Türkiye bizim seçmenimiz dünyayla mukayese ettiğinizde sandığa çok fazla giden vatandaşımız var. Hangi partiye oy verirse versinler vatandaşların sandığa gitmesi çok kıymetli.

SEÇİM GÜVENLİĞİ KONUSUNDA NE SÖYLERSİNİZ?

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı önlemler söz konusu. Her bir parti de görevlendirmeler yapıyor sandıklarda. Geçmişe göre ülkemizde huzur ve güven ortamı daha iyi noktada. Genel huzur ve güven ortamı sandıklara da yansıyacak. Benim sandık güvenliği konusunda endişem yok. Noktasal yanlışlar olabilir, onlara da hukuki mekanizmalarla müdahale edilecektir.

DOĞU VE GÜNEYDOĞUDA DURUM NASIL?

Doğu ve güneydoğuda çok farklı bir atmosfer var. Epeyce o tarafta ziyaretlerim oldu. Huzur ve güven ortamı yüksek. Önümüzdeki dönem belli bir periyotta doğu ve güneydoğunun büyüme hızı, Türkiye'nin üzerinde olacaktır. Çok daha fazla yatırım, ihracat göreceğiz.

BÜYÜKŞEHİRLERE YÖNELİK BEKLENTİ NE?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de iddialıyız. Aday seçiminde çok titiz hareket ettik. İstanbul'da afet ve ulaşım meselesi ön plana çıktı. İstanbul'u bir takım felaketlere karşı hazırlamada en uygun aday olarak Murat Kurum belirlendi. Tecrübesiyle birikimiyle güven veren bir yaklaşım sergiliyor. Hamza Dağ, İzmir'de çok olumlu bir kampanya yürütüyor. Kendisi her kesime açık, kapsayıcı. İzmir'e ezber bozacak bir yaklaşım gösteriyor. İzmir'den farklı bir netice bekliyoruz. Ankara'da Turgut Bey var. Keçiören'de çok büyük hizmetler yaptı. İlçe belediyesi kaynaklarıyla inanılmaz projelere imza attı. Her 3 ilde de güçlü adaylarımız var, iddialıyız.

İTTİFAK KONUSU

Altılı masa vardı biliyorsunuz, dağıldı. Bazı insaflı muhalifler iyi ki biz kazanmamışız dediler. Yapılan gizli anlaşmaları gördüler. Güven kırıcı bir süreç yaşandı ve dağıldılar. Cumhur İttifakı'nın ana omurgasını AK Parti ve MHP oluşturuyor. Büyük bir kesimi temsil eden ittifak. Yeniden Refah gibi HÜDA PAR gibi partiler de ittifakımızdaydı, koptular. Keşke olmasaydı diyoruz. Bu partilerin tavanlarıyla tabanlarını karıştırmamak lazım. Bütün partiler için geçerli. Seçmen her ilde her ilçede reel duruma bakacaktır.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER SANDIK SONUÇLARINI ETKİLER Mİ?

Mutlaka ekonomik şartlar sandıkları etkiler. Vatandaşımız şu analizi yapacaktır. Dünyanın şartlarıyla Türkiye'nin şartları arasında mukayese yapacaktır. Yönetimden kaynaklanan ve kaynaklanmayan şartları ayırt edeceklerdir. Zorlu bir dönemdeyiz. Pandemi sonrası hala etkiler devam ediyor. Birçok gelişmiş ülke enflasyonla mücadele ediyor. Bunun üstüne bir de kuzeyimizde güneyimizde jeopolitik gerilimler yaşıyoruz. Bunun da ötesinde bizim ülkemize özgü bir şey yaşadık. Geçen yıl tarihimizin en büyük depremini yaşadık. Tüm bunlar çerçevesinden ekonomik şartlara bakılacaktır diye düşünüyorum.

Asgari ücrette yüzde 100'ün üzerinde artış yaptık. Asgari ücreti vergiden muaf hala getirdik. Yüz milyarlarca kamuya maliyeti var. Asgari ücretle ilgili prim desteği veriyoruz. Asgari ücrette ciddi düzenlemeler yapmış durumdayız. Sanki herkes bu ücreti vermeliymiş gibi hava oluştu, bunu da kırmamız lazım.

EMEKLİLERİN ZAM TALEPLERİ

Emekli sayımız 16 milyonu aştı. Çok ciddi bir rakama geldi. Emeklilerimizle ilgili her zaman yanlarında olduk. Geçenlerde yaptığımız düzenlemelerle kanuni artış oranlarına ilave yaptığımız düzenlemeler 300 milyar lira civarında bir tutar oluşturdu. Sayı fazla olunca etkisi de fazla oluyor. Birçok sıkıntıyı yaşadığımız bir döneme rağmen emeklilerimizin yanında olmaya çalıştık. Emeklilerimizin sıkıntılarının farkındayız. Temmuzda yeni bir değerlendirme olacaktır. Önümüzdeki dönemlerde emeklilerimizin sıkıntıları önceliğimiz olacaktır.

"GEÇEN MAYISLA İLGİLİ YANLIŞ BİR MUKAYESE YAPILIYOR"

1 Nisan'dan sonra bizi sürpriz beklemiyor. Tam aksine OVP'deki yol haritamız neyse adım adım hayata geçireceğiz. Seçim sonrası spekülasyonları yapanlar oluyor. Bu bir genel seçim değil. Genel seçimlerde milli politikaların değişmesini tartışabilirsiniz. Hükümetin değişme ihtimali vardır, Meclis'in değişme ihtimali vardır. Bugün yerel seçim yapıyoruz. Siyasi olarak baktığınızda milli ve makro politikaların değişmesi için bir zemin yok. Geçen mayısla ilgili yanlış bir mukayese yapılıyor.

ENFLASYON KONUSU

Yılın ikinci yarısında enflasyonda belirgin düşüşleri göreceğiz. 3 Temmuz'dan itibaren yıllık bazda düşüş trendini göreceğiz. Önümüzdeki aylarda aylık bazda ivme kaybını görmeye de devam edeceğiz. 2025'te OVP yüzde 15 enflasyon, 2026'da ise tek haneli enflasyon diyoruz. Bütün planımızı buna göre yaptık.