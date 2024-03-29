Sosyal medyada tepki çekti: 12 yaşındaki kızına TIR kullandıran babaya ceza

23 Mart Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında İzmir- Aydın otoyolunda bir baba, TIR çekicisinin direksiyonuna kızını geçirdi.

Direksiyonda bir süre seyir halinde olan çocuğun görüntüsü, sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiye neden oldu.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Otoyol Büro Amirliği ekipleri, çekiciyi kızına kullandıran kişinin E.B. olduğunu belirledi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, E.B.'ye '2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak maddesinden idari işlem uygulandı.

Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilen E.B. hakkında ayrıca, 'Trafik güvenliğini tehlikeye atma' suçundan adli işlem başlatıldı.