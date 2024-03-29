Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu dahilinde yapılan soruşturmada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce'ye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen İstanbul plakalı araç otoyol üzerinde durdurulmuş yapılan aramada araçta ve şahısların üzerinde bin 582 adet sentetik ecza, 13 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Araç içinde bulunan ve gözaltına alınan 4 suç kaydı bulunan B.G., 8 suç kaydı bulunan M.K. ve 15 ayrı suç kaydı bulunan T.Y. isimli şahıslar, yapılan sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.