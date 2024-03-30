30 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasına Türk Telekom-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Darüşşafaka Lassa-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji müsabakalarıyla devam edilecek.

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sultanbeyli ile Tuzla'da otobüs turu ve esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Serik'te vatandaşların katılımıyla düzenlenecek toplantıya iştirak edecek.

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tip-1 diyabet hastası çocukların glikoz ölçüm cihazı dağıtımına, Sevgi Yürüyüşü'ne ve mitinge katılacak.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balçova Belediyesi önünde basın açıklaması yapacak, vatandaşlara hitap edecek, Cumhuriyet Meydanı, Bornova Meydanı ile Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nun bulunduğu bölgelerde otobüs üzerinden halkı selamlayacak.

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