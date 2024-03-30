Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keçiören ilçesi Dutluk Meydanı'nda gerçekleştirilecek "Açık Yer Toplantısı" sebebiyle saat 12.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar, Anavatan Caddesi'nin Kızlarpınarı Caddesi, Özyurt Caddesi ve Gülbaba Caddesi keşişimi ile buraya açılan sokakların tamamı araç trafiğine kapalı olacak.