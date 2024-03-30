Devlet ihtiyacı olan ailenin yanı başında

Türkiye Gazetesi'nden Mehtap Güneş'in haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplumda dezavantajlı konumdaki vatandaşları yalnız ve bir başına bırakmıyor. 2024 yılı bütçesinden 334 milyar 349 milyon 925 bin lira ödenek tahsis edilen bakanlığın Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğüne başvuran her Türk vatandaşı, belirli şartları karşıladığı sürece farklı başlıklar altındaki bu yardımlardan rahatlıkla faydalanabiliyor. Bir anne, baba, biri kız, biri erkek iki çocuk ile bir de dedenin olduğu 5 kişinin yaşadığı bir eve en düşük yaklaşık 16 bin 232,85 liralık bir nakdi (parasal) gelir ile her türlü gıda, yakacak ve eğitim yardımları giriyor.

AİLEYİ KORUMA ÖDENEĞİ

Bir aile, 17.002 lira olan net asgari ücretin, 5.667 lira olan üçte birinden daha az gelir elde ediyorsa bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) şahsen ya da e-Devlet üzerinden başvuruyor. Devlet, şartları karşılayan bu aileye, kişi başına düşen gelir miktarına göre ödeme yapıyor. Ailenin evine giren toplam para, üye sayısına bölündüğünde, kişi başına 450 TL ve altında gelir düşüyorsa, o eve aylık 1.250 TL ödeniyor. Kişi başı gelir arttıkça, ödeme tutarı da azalıyor. Kişi başına düşen gelir yaklaşık 450-911 lira arasındaysa 1.100 lira ödeme yapılıyor, 911-1.372 lira arasındaysa 950 lira veriliyor, 1.372-5.567 lira arasındaysa 850 TL hesaba aktarılıyor.

FATURALARI DA ÖDENİYOR

Aileye bunun dışında 130-260 lira aralığında doğalgaz ve elektrik yardımı da yapılıyor.

ÇOCUKLAR UNUTULMUYOR

İhtiyaç sahibi ailenin çocukları da unutulmuyor. Ailenin 1 ya da 2 çocuğu varsa 350 lira, 3 çocuklu aileye 450 lira, 4 çocukluya 550 lira ile 5 çocuk ve yukarısına 650 lira tutarındaki sosyal destek ulaştırılıyor. Ödemeler 12 ay boyunca sürüyor.

KIZ ÖĞRENCİYE POZİTİF AYRIM

Ailenin çocukları okuyorsa ayrıca bir de eğitim yardımı söz konusu. İlköğretime giden çocuk erkekse ayda 90 lira, kızsa 100 lira olacak şekilde hesaplanan ödeme, 2 ayda bir gerçekleşiyor. Tutar, ortaöğretim için erkek öğrenciye 130 lira, kız öğrenciye 150 lira oluyor. Ayrıca ailede engelli çocuk varsa ücretsiz servis tahsis ediliyor.

EĞİTİM, YEMEK, ULAŞIM

Çocukların eğitim materyallerinden okuldaki öğle yemeklerine kadar bütün masraflarını devlet üstleniyor. Çocuğun 1.250 lira tutarındaki ulaşım ücreti (tek bilet) de ayrıca veriliyor.

AİLEYE KATILAN HER YENİ BİREY

Devlet yeni doğmuş bebekleri de sosyal destek kapsamına alıyor. Doğumlarda ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, 3. ve sonraki çocuklar için de 600 lira ödeniyor. Tek sefere mahsus olan bu yardım, çoklu doğumlarda ise, her ay için hesaplanarak, 2 ayda bir ödeme olacak şekilde genişletiliyor.

ENGELLİ MAAŞI HESAPTA

18 yaşın altındaki engelli çocuğun bakıcısı konumundaki yakını ile yüzde 40-69 oranında engeli olan bireye 2.797 lira destek ulaştırılıyor. Ödeme yüzde 70 ve üstü engellilik halinde ise 4.196 TL olarak hesaba aktarılıyor.

HASTA BAKANA VE YAŞLIYA AYRI AYLIK

Yine bakıma muhtaç durumdaki ihtiyaç sahibine, başvurması halinde 7.608 TL "evde bakım yardımı" ile 65 yaş ve üzerindeki bireylere 3.504 lira "yaşlılık aylığı" bağlanıyor.

AİLEYE "HER AY" DÜZENLİ DESTEK

Nakdi yardım, faturalar, çocuk eğitim malzemeleri, hasta bakım, yaşlı, engelli ile bakıcısına yardımlar her ay düzenli yapılıyor.

Kişi Başı Gelir Ödeme Tutarı

450 TL ve daha az 1.250 TL

450 - 911 1.100 TL

911 - 1.372 950 TL

1.372 - 5.667 850 TL

GÜVENCE BEDELİNDEN MUAF

Yeni kabul edilen düzenlemeye göre; sosyal destek alan aileler, taşınma söz konusu olsun ya da olmasın, elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödemiyorlar. Güvence bedeli ise, hane elektrik tüketimine göre 681 TL ile 1.634 lira arasında değişiyor.

Doğalgaz ve Elektrik

Aylık 130-260 lira

Yıllık 1.500 - 3.500 lira

DOĞAN HER BEBEĞE 'HOŞ GELDİN' SÜRPRİZİ

Çoklu doğumla dünyaya gelen bebeklerin beslenme ve öz bakımı için 400 TL (Her ay için hesaplanıp, 2 ayda bir, toptan ödeniyor)

15 Mayıs 2015 tarihi sonrası dünyaya gelen her bebek için devlet, tek seferlik olmak üzere hediye bir ödeme yapıyor. Bu başvurularda öncelik annenin. Çoklu doğumlarda ise bu para, 2 ayda bir aileye takdim ediliyor. Başvurular anne, anne adına baba ya da kanuni bir temsilci tarafından yapılabiliyor.

EĞİTİM, MATERYAL VE ULAŞIM YARDIMLARI İLE ÖĞLE YEMEĞİ

(İLKÖĞRETİMDEKİ)

Erkek öğrenciye (AYLIK).90 TL

Kız öğrenciye (AYLIK). 100 TL

(ORTAÖĞRETİMDEKİ)

Erkek öğrenciye (AYLIK). 130 TL

Kız öğrenciye (AYLIK). 150 TL

Ulaşım bileti (tek yön) --- 1.250 TL

Engelli öğrencilere ücretsiz servis