Türkiye yarın sandık başına gidiyor

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri yarın (31 Mart Pazar) yapılıyor. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu yerel seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.

PROPAGANDA SERBESTLİĞİ BUGÜN SAAT 18.00'DE BİTİYOR

YSK takvimine göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları 21 Mart Perşembe günü başlamıştı. Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.

32 İLDE OY VERME SAATİ ERKEN OLACAK

YSK; seçimin mart ayında olmasını nedeniyle güneşin batışını dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme saatini öne çekmişti. Bu kapsamda; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ile Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Diğer illerde oylar 08.00-17.00 saatlerinde kullanılacak. Seçmenler bilgi kağıtlarını yanlarında getirmek zorunda olmayacak.

'İFTAR MOLASI' YOK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy sayımının kanun gereği 'iftar saatinde mola verilmeden aralıksız yapılması' kararı verildi.

İSTANBUL'DA 49, ANKARA'DA 24 ADAY YARIŞACAK

Seçime toplamda 34 siyasi parti katılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 49 aday yarışacak; adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime girecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için 29, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 28, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için 27, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için de 24 aday yarışacak.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Oy verme günü ise her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak. Oy verme gününde, bütün eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnız yemek servisi yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamayacak. 31 Mart günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve açıklamaları yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.

'İPTAL' DURUMUNDA 2 HAZİRAN'DA TEKRARLANACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yeni seçimlerin 2 Haziran Pazar günü yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde, seçim işlemleri sebebiyle iptal edilmesine dair karar verildiği takdirde, seçim çevresinde yeniden seçim yapılacağı, bunun da 2024 yılının haziran ayının ilk pazar günü olması gerektiği belirtildi.

Kararda, 31 Mart 2024 günü herhangi bir sebeple yapılamamış belediye seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2024'ten bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasının gerektiği belirtildi.

Yayımlanan Karara göre, yeniden yapılması gereken seçimlerin, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu, bu nedenle sadece oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerektiği ifade edildi.

LİDERLER VE ADAYLAR NEREDE OY KULLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlanana kadar İstanbul'da olması beklenen Erdoğan, daha sonra Ankara'ya dönecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ortaokulu'nda oyunu kullanacak. Özel, seçim sonuçlarını Ankara'ya gelerek genel merkezden takip edecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe Ortaokulunda oyunu kullanacak ve seçimi MHP Genel Merkezi'nden takip edecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise oyunu Ankara'da Bilkent Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda kullanıp, ardından seçim sonuçlarının takibi için genel merkeze geçecek.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da Nejat Sabuncu İlkokulu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara'da Bilkent Emlak Bankası Ortaokulu'nda, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara'da Başkent Üniversitesi'nde, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara'da Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yine Ankara'da Çankaya Lisesi'nde oy kullanacak. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda sandığa gidecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, AK Parti adayı Murat Kurum, Kağıthane İmece Okulu'nda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok, Kocatepe İlkokulu'nda oyunu kullanacak.