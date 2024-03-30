Bayramda harcamalar patlama yapacak! 50-60 milyar TL ciro bekleniyor

Ramazan Bayramı tatili ekonominin canlanması için bayram tatili de bu yıl genişletildi. 9 günlük tatilin turizm sektörünü de canlandırması bekleniyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, konuyla ilgili açıklama yaptı. Palandöken, "Malum önümüz seçim. Piyasada seçim hareketliliği de var ama vatandaş bayramlık, ikramlık, hediyelik gibi ürünlerin alışverişini yapmaya başladı. Bu yıl yüksek enflasyon tüm kesimleri mağdur etse de herkes bayram dolayısıyla çocuklarına mutlaka bir şeyler alınıyor. Bu bayram, bayramlık alışverişlerinden ikramlık alışverişlerine kadar piyasaya yaklaşık 50-60 milyar TL girmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.