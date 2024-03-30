Ulaştırma Bakanlığı sosyal medya platformlarıyla seçim gündemini görüştü

Yerel seçimlere saatler kala seçim güvenliği için çalışmalar devam ediyor.

Bu süreçte internet ortamında da güvenliğin sağlanması ve manipülasyonların engellenmesi gerekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bu süreçte faaliyet alanındaki sosyal medya platformlarıyla temasa geçti.

Bakan Yardımcısı Sayan X hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Seçim mevzuatı ve YSK kararlarına uyulmalı"

Seyan,

"Yerel seçimlerde son 48 saatlik sürece girdik. Bu süreçte Yüksek Seçim Kurulu kararlarının gereğinin yerine getirilmesi büyük önem arz ediyor.

Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz ile koordineli bir şekilde TikTok, YouTube, Meta ve X (Twitter) yetkilileriyle görüşmelerimizi gerçekleştirdik.

Bu süreçte sosyal medya şirketleri de seçim mevzuatı ve YSK kararlarına uyumlarının ivedi ve en etkin bir şekilde sağlanabilmesi için 7/24 çalıştıklarını bildirdi."

ifadelerine yer verdi.

Sayan açıklamasında, seçimlerin şeffaf ve manipülasyondan uzak bir ortamda gerçekleşmesi için küresel internet aktörleri başta olmak üzere tüm paydaşların sorumlu bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtti.