Otogarlarda seçim hareketliliği

Ramazan bayramının da yaklaşması sebebiyle bazı yolcular, tatili de memleketlerinde geçireceklerini aktardı.

Şehirlerarası otobüs seferlerinde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilebilmesi için birçok firmanın sefer sayılarını artırdığı öğrenildi.

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