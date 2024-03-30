Mart enflasyonu çarşamba günü açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan Çarşamba günü, yılın üçüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan mart ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

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