İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Yarısı Bizden Kampanyası'nda ilk ödeme yapıldı
Yarısı Bizden Kampanyası'nda ilk ödeme yapıldı
YSK'den sandık kurulu başkanlarına uyarı mesajları
YSK'den sandık kurulu başkanlarına uyarı mesajları
Tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı
Tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı
Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı?
Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı?
Mart enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
Mart enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
HGS ücretlerine zam! 3 Nisan'dan sonra geçerli olacak
HGS ücretlerine zam! 3 Nisan'dan sonra geçerli olacak
Türkiye yarın sandık başına gidiyor
Türkiye yarın sandık başına gidiyor
Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı
Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı
68 ilde Mercek-15 operasyonu: 750 silah ele geçirildi
68 ilde Mercek-15 operasyonu: 750 silah ele geçirildi
Mollaismailoğlu: Yeniden Refah hatadan dönmeli
Mollaismailoğlu: Yeniden Refah hatadan dönmeli
Seçim yayın yasakları başladı
Seçim yayın yasakları başladı
Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Milli Görüşçüler İstanbul'da Murat Kurum'u destekleyeceğini açıkladı
Milli Görüşçüler İstanbul'da Murat Kurum'u destekleyeceğini açıkladı
Emeklilere yeni zam yapılacak mı? Cevdet Yılmaz'dan açıklama
Emeklilere yeni zam yapılacak mı? Cevdet Yılmaz'dan açıklama
Bu hafta ne kazandırdı, ne kaybettirdi?
Bu hafta ne kazandırdı, ne kaybettirdi?
DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş: Oyumuz hiç kimseye değil
DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş: Oyumuz hiç kimseye değil
Sandık kurulu başkanlarına oy pusulaları verilmeye başlandı
Sandık kurulu başkanlarına oy pusulaları verilmeye başlandı
Türkiye, 2023 yılında 8,2 trilyon lirayı kartla ödedi
Türkiye, 2023 yılında 8,2 trilyon lirayı kartla ödedi
RTÜK'ten seçim yasağı kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi
RTÜK'ten seçim yasağı kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi
ABD bankasından Türk Lirası analizi: Değer kaybı düşük ihtimal
ABD bankasından Türk Lirası analizi: Değer kaybı düşük ihtimal
Erdoğan: İstanbul yarı zamanlı mesaiyle yönetilemez
Erdoğan: İstanbul yarı zamanlı mesaiyle yönetilemez
THY'nin yeni markası AJet ilk tanıtım uçuşunu yaptı
THY'nin yeni markası AJet ilk tanıtım uçuşunu yaptı
Seçimler ve bayram tatili dolayısıyla yola çıkacaklara 'lastik' uyarısı
Seçimler ve bayram tatili dolayısıyla yola çıkacaklara 'lastik' uyarısı
YSK Başkanı Yener: Tüm hazırlıkları yaptık, seçime hazırız
YSK Başkanı Yener: Tüm hazırlıkları yaptık, seçime hazırız
Bakan Uraloğlu: Trenlerde emeklilere yüzde 10 indirim uygulanacak
Bakan Uraloğlu: Trenlerde emeklilere yüzde 10 indirim uygulanacak
Piyasaya göre yıllık enflasyon yüzde 70'e dayanacak
Piyasaya göre yıllık enflasyon yüzde 70'e dayanacak
Son 2 gün! Yeni anket sonuçları açıklandı
Son 2 gün! Yeni anket sonuçları açıklandı
Asal Araştırma'dan büyükşehir seçim anketi sonuçları
Asal Araştırma'dan büyükşehir seçim anketi sonuçları
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar kredi temin ettik
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar kredi temin ettik
Üreticide 3 lira 50 kuruş, markette 16 lira 73 kuruş
Üreticide 3 lira 50 kuruş, markette 16 lira 73 kuruş
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Adli Olaylar

Tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2024 12:32, Son Güncelleme : 30 Mart 2024 13:10
Yazdır
Tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı

İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkisinde arızalanan bir otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına park etti.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi de bölgede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma yürüttü.

Bu sırada aynı yönde seyreden yabancı uyruklu S.N. idaresindeki tır, otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde incelemede bulunan ve ilgililerden bilgi alan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, gazetecilere, kazanın Karabük-Çankırı il sınırında saat 10.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Kazada 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildiren Taşolar, şunları kaydetti:

"Bunlardan 2'si polis memuru arkadaşımız, Karabük'te tedavi altındalar. Olay yerinde savcımız, emniyetimiz, jandarmamız ve diğer görevliler incelemelerini yapıyor. Trafiği çok şükür, kontrollü olarak açtık şu anda, araç seyri devam ediyor. İncelemeler bittikten sonra daha ayrıntılı, net bilgi verebileceğiz. Hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber