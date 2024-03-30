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Telefon dolandırıcısı sahte polisler kaldıkları villada yakalandı

Bursa'da, telefonla aradıkları Nezihe K. (67) ile kardeşi Neşe K.'ye (61), kendilerini başkomiser olarak tanıtıp, isimlerinin para aklama olayına karıştığını söyleyen Mustafa B. (42) ile Doğan Fatih S. (30), önce kardeşlerin evindeki 1 milyon liralık ziynet eşyasını, sonra da havale ile 1 milyon 130 bin liralarını aldı. Dolandırılan kardeşlerin şikayeti üzerine 2 şüpheli ile altınları elden teslim alan Enes Çağrı Ç. (19), İstanbul'da kaldıkları villada yakalandı. Ekipler, operasyon öncesi, villanın balkonuna çıkan şüphelileri kamerayla kayda aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Mart 2024 12:42, Son Güncelleme : 30 Mart 2024 12:39
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Telefon dolandırıcısı sahte polisler kaldıkları villada yakalandı

Olay, 21 Mart'ta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Nilüfer ilçesinde oturan Nezihe K. ile Neşe K.'yi telefonla arayıp, kendilerini Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli başkomiser olarak tanıtan şüpheliler, isimlerinin kara para aklama olayına karıştığını söylediği kardeşleri, evlerindeki ziynet eşyalarını verdikleri adrese getirmeleri için ikna etti. 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını, İhsaniye Mahallesi Yüce Sokak'a götüren Nezihe K., kendisine telefonda tarif edilen şüpheliye altınları verdi. Şüpheliler, bir kez daha aradıkları 2 kardeşe, paranın yetmediğini belirterek, verdikleri IBAN'a havale istedi. Kardeşler, hesaplarındaki 1 milyon 130 bin TL'yi de havale ile verilen hesaba gönderdi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Olayı yakınlarına anlatınca dolandırıldıklarını anlayan kardeşler polise şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yaptıkları çalışmayla, şüphelilerin kimliklerini, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ile bankalarla yaptıkları yazışmalardan belirledi. Altınları elden alan şüphelinin Enes Çağrı Ç., müştekileri telefonla arayanların da Mustafa B. ile Doğan Fatih S. olduğu tespit edildi.

Benzer olaylardan çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şüphelinin yapılan teknik ve fiziki takiple İstanbul'a gittiği belirlendi. Beylikdüzü'nde bir villada kaldıkları saptanan şüphelilerin yakalanması için harekete geçen Bursa polisi, İstanbul'daki polis ekipleriyle koordineli çalıştı. Dolandırıcıları kaldıkları villanın balkonunda görüntüleyen polis, adrese operasyon düzenledi. Baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Yere yatırılıp, ters kelepçe yapılan Enes Çağrı Ç., Mustafa B. ve Doğan Fatih S., sorgulanmak üzere Bursa'ya getirildi. Villada yapılan aramada 180 bin TL, 1 silah, 1 uzun namlulu otomatik silah, 3 mermi, çok sayıda cep telefonu, sim kart ile 25 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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