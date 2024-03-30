Konya'da tırın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
Konya'nın Ereğli ilçesinde tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2024 13:35, Son Güncelleme : 30 Mart 2024 13:28
Mehmet K. idaresindeki 20 ABE 537 plakalı tır, Konya-Adana kara yolu Orhangazi Mahallesi'nde Sinan Camcı'nın (70) kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Camcı'nın cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Tır sürücüsü Mehmet K, polis ekiplerince gözaltına alındı.