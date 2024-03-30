Okan Buruk yeni bir rekor için sahaya çıkıyor

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Yarısı Bizden Kampanyası'nda ilk ödeme yapıldı
Yarısı Bizden Kampanyası'nda ilk ödeme yapıldı
YSK'den sandık kurulu başkanlarına uyarı mesajları
YSK'den sandık kurulu başkanlarına uyarı mesajları
Tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı
Tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı
Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı?
Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı?
Mart enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
Mart enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
HGS ücretlerine zam! 3 Nisan'dan sonra geçerli olacak
HGS ücretlerine zam! 3 Nisan'dan sonra geçerli olacak
Türkiye yarın sandık başına gidiyor
Türkiye yarın sandık başına gidiyor
Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı
Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı
68 ilde Mercek-15 operasyonu: 750 silah ele geçirildi
68 ilde Mercek-15 operasyonu: 750 silah ele geçirildi
Mollaismailoğlu: Yeniden Refah hatadan dönmeli
Mollaismailoğlu: Yeniden Refah hatadan dönmeli
Seçim yayın yasakları başladı
Seçim yayın yasakları başladı
Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Milli Görüşçüler İstanbul'da Murat Kurum'u destekleyeceğini açıkladı
Milli Görüşçüler İstanbul'da Murat Kurum'u destekleyeceğini açıkladı
Emeklilere yeni zam yapılacak mı? Cevdet Yılmaz'dan açıklama
Emeklilere yeni zam yapılacak mı? Cevdet Yılmaz'dan açıklama
Bu hafta ne kazandırdı, ne kaybettirdi?
Bu hafta ne kazandırdı, ne kaybettirdi?
DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş: Oyumuz hiç kimseye değil
DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş: Oyumuz hiç kimseye değil
Sandık kurulu başkanlarına oy pusulaları verilmeye başlandı
Sandık kurulu başkanlarına oy pusulaları verilmeye başlandı
Türkiye, 2023 yılında 8,2 trilyon lirayı kartla ödedi
Türkiye, 2023 yılında 8,2 trilyon lirayı kartla ödedi
RTÜK'ten seçim yasağı kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi
RTÜK'ten seçim yasağı kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi
ABD bankasından Türk Lirası analizi: Değer kaybı düşük ihtimal
ABD bankasından Türk Lirası analizi: Değer kaybı düşük ihtimal
Erdoğan: İstanbul yarı zamanlı mesaiyle yönetilemez
Erdoğan: İstanbul yarı zamanlı mesaiyle yönetilemez
THY'nin yeni markası AJet ilk tanıtım uçuşunu yaptı
THY'nin yeni markası AJet ilk tanıtım uçuşunu yaptı
Seçimler ve bayram tatili dolayısıyla yola çıkacaklara 'lastik' uyarısı
Seçimler ve bayram tatili dolayısıyla yola çıkacaklara 'lastik' uyarısı
YSK Başkanı Yener: Tüm hazırlıkları yaptık, seçime hazırız
YSK Başkanı Yener: Tüm hazırlıkları yaptık, seçime hazırız
Bakan Uraloğlu: Trenlerde emeklilere yüzde 10 indirim uygulanacak
Bakan Uraloğlu: Trenlerde emeklilere yüzde 10 indirim uygulanacak
Piyasaya göre yıllık enflasyon yüzde 70'e dayanacak
Piyasaya göre yıllık enflasyon yüzde 70'e dayanacak
Son 2 gün! Yeni anket sonuçları açıklandı
Son 2 gün! Yeni anket sonuçları açıklandı
Asal Araştırma'dan büyükşehir seçim anketi sonuçları
Asal Araştırma'dan büyükşehir seçim anketi sonuçları
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar kredi temin ettik
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar kredi temin ettik
Üreticide 3 lira 50 kuruş, markette 16 lira 73 kuruş
Üreticide 3 lira 50 kuruş, markette 16 lira 73 kuruş
Ana sayfaHaberler Spor

Okan Buruk yeni bir rekor için sahaya çıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında iç sahada üst üste kazanma rekorunu kırmak istiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2024 13:43, Son Güncelleme : 30 Mart 2024 13:42
Yazdır
Okan Buruk yeni bir rekor için sahaya çıkıyor

Geçen sezonun başında çalıştırmaya başladığı sarı-kırmızılı takımla ilk yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, geride kalan sürede birçok rekora da imza attı.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 18 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Buruk, iç saha serisindeki 14. galibiyette Gündüz Kılıç'ın Galatasaray'ın başında evinde üst üste en çok maç kazanan Türk teknik adam rekoruna ortak oldu.

Sonrasında bu rekoru geliştiren Buruk, bu kez de Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekoruna ortak oldu.

Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kırmıştı. Okan Buruk, Hatayspor mücadelesinden galibiyetle ayrılması durumunda Rumen teknik adamı geride bırakacak.

30 HAFTA SONUNDA PUAN REKORU ELİNDE

Okan Buruk, Süper Lig tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor.

Ligde geride kalan 30 maçta 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Buruk, 81 puan topladı. Galatasaray, lig tarihinde bu haftayı en fazla puanla geçen takım oldu.

Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılıların bu başarısında başrolü oynadı.

REKORLARI KIRDI, TARİHE GEÇTİ

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisine imza attı.

Ligde geçen sezon 12 ile 25. haftalar arasındaki 14 maçı (biri hükmen) kazanan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a ait olan ve 63 yıldır geçilemeyen üst üste kazanma rekorunun da yeni sahibi oldu.

Okan Buruk, ayrıca Galatasaray'da resmi maçlarda 17 kez ile üst üste en fazla galibiyet gören teknik adam olarak da adını tarihe yazdırdı.

50 GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK DİREKTÖR

Okan Buruk, Süper Lig'de 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu.

Buruk, Galatasaray'ın başında geçen sezon 36 müsabakada 28 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşadı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon ise 30. haftası geride kalan ligde 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi gördü.

Okan Buruk, ligde 50 galibiyete 62 maç sonunda ulaşarak bunu en kısa sürede başaran teknik adam ünvanını da aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber