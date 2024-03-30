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Erdoğan: İstanbul 5 yıl daha zaman kaybedemez

Seçim çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefeti eleştirerek "İstanbul'un CHP'nin algı belediyeciliği ile bir 5 yıl daha kaybetmeye artık takatinin kalmadığını örnekleriyle anlatacağız.'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnanıyorum ki yarın akşam Murat kardeşimi tercih ettiğimiz anda pazartesi gününden itibaren İstanbul bir başka güne açılacak." diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mart 2024 14:39, Son Güncelleme : 30 Mart 2024 15:37
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Erdoğan: İstanbul 5 yıl daha zaman kaybedemez

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yarın sandık başına gidiyor.

Seçim çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Arnavutköy ilçesindeki mitinginde konuştu.

"ŞU ANDAKİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NA SORUN ARNAVUTKÖY'ÜN NEREDE OLDUĞUNU BİLMEZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yaklaşık 6 aydır İsrail'in zulmü altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimize dua ediyoruz. Bombaların yanı sıra açlık ve susuzlukla da katledilmek istenen Gazzeli mazlumların Allah yardımcısı olsun diyoruz. Bugüne kadar bize olan itimadınızı asla boşa çıkarmadık bundan sonra da sizlerin güvenine layık olmaya çalışacağız. Bazı adaylar var ya İstanbul'un şu andaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na sorun Arnavutköy'ün nerede olduğunu bilmez.

"YARIN SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Bu akşam kampanya bitiyor. Yarın oylarımızı kullanacağız. Sandığa gümbür gümbür giderken Arnavutköy'ü gerçek belediyeciliğe Murat Kurum kardeşime ve aynı zamanda Arnavutköy Belediye Başkan adayımız Mustafa Candaroğlu'na teslim ediyor muyuz? Yarın da sandıklara sahip çıkacağız. Yerel yöneticilerimizi belirlerken Cumhurbaşkanınız olarak ben yanınızdayım bakanlar olarak kabine yanınızda yerel yönetim de yanınızda olduğu zaman Arnavutköy hizmetten geri kalır mı?

''CÜRMÜ KADAR YER YAKACAK OLANLARIN ARNAVUTKÖY'E BİR HİZMETİ OLABİLİR Mİ?"

Cürmü kadar yer yakacak olanların Arnavutköy'e bir hizmeti olabilir mi? Gerçek belediyeciliği iktidar yaparsak Arnavutköy her tür hizmeti alacaktır. Şu andaki belediye başkanı Çam Sakura Hastanesi'nin yolunu yapmadı.

"PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN İSTANBUL BİR BAŞKA GÜNE AÇILACAK"

İstanbul'un CHP'nin algı belediyeciliği ile bir 5 yıl daha kaybetmeye artık takatinin kalmadığını örnekleriyle anlatacağız. Murat Kurum kim benim kabinemde bakan arkadaşım. Şimdi de bakanlıktan aldık İstanbul'a belediye başkan adayı yaptık. 5 yıl İstanbul'a belediye başkanlığı yaptım bu Arnavutköy'ü belli bir seviyeye bu kardeşiniz getirdi. Belediyecilik nedir bunu biz biliriz. İnanıyorum ki yarın akşam Murat kardeşimi tercih ettiğimiz anda pazartesi gününden itibaren İstanbul bir başka güne açılacak.

"KİMİ İNSAN İŞ YAPAR, KİMİLERİ DE KAYAK YAPMAYA İSVİÇRE'YE GİDER"

Kimi insan eser üretir, kimisi de sadece polemik peşinde koşar. Kimi insan iş yapar, kimi insan laf üstüne laf eder, kimileri de kayak yapmaya İsviçre'ye gider. İstanbul'u sel alır her taraf rezillik İstanbul'un belediye başkanı meydanda yok. İstanbul muradına erdiği zaman aynı zamanda kim kazanacak? Tüm kabine olarak hizmetinizde olacağız.

ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI METROSU

Projenin Halkalı istikametindeki etabını da inşallah bir yıl içinde devreye almayı hedefliyoruz. Muhalefetin 'Buraya uçak inmez.' dediği, akla hayale gelmedik iftiralar attığı İstanbul Havalimanımız, ülkemizin gururu haline geldi. Şayet biz muhalefetin takoz siyasetine boyun eğip geri adım atsaydık, ne bu yatırımlar hayata geçerdi ne de vatandaş hizmet alırdı.

"ETRAFI ATEŞ ÇEMBERİYLE ÇEVRİLİ ÇOK ZORLU BİR COĞRAFYADAYIZ"

Etrafı ateş çemberiyle çevrili çok zorlu bir coğrafyadayız. Moskova'da düzenlenen terör saldırısı, durumun hala ne kadar kritik olduğunu hepimize gösterdi."

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