Erdoğan: Üye sayısında hiçbir parti bizimle aşık atamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bugün İstanbul'da sizlerle yüz yüze gerçekleştirdiğimiz bu programımıza canlı bağlantıyla diğer 80 ilimizdeki gençlerimizi de misafir ediyoruz. Diğer şehirlerimizdeki genç kardeşlerimin her birini de sevgiyle selamlıyorum. Az önce gençlerimizi dinledik, demek ki oluyor. Biz yaptık. Onlar, parlamentonun kapısını gençlerimize hep kapadılar ama biz açtık. Bizimle birlikte yeni bir dünya ülkemizde kuruldu. Güç kazanarak devam ediyor.

Aramızdaki belediye başkan adaylarımıza, belediye meclis üyesi adaylarımıza ben şimdiden başarılar diliyorum. Yine bu vesileyle sizlerin şahsında tüm gençlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Rabbimden bizleri ramazana ulaştırdığı gibi bayrama da sağlıkla, huzurla, esenlikle eriştirmesini diliyorum. Bu mübarek günlerde Gazze başta olmak üzere dünyanın her neresinde yüreği kanayan, baskıya ve zulme maruz kalan bir kardeşimiz varsa Allah her birinin yardımcısı olsun.

Barışın, adaletin, kardeşliğin ve dayanışmanın hakim olduğu bir dünyayı görmek inşallah hepimize nasip olur. Bunun için önce elimizdekilerin kıymetini bilecek, onlara sıkı sıkıya sarılacağız. Sonra da arzu ettiğimiz dünyanın inşası için çok çalışacağız. Ülke ve millet olarak en büyük hazinemiz olan şu İstanbul'un bu mücadelenin öncülüğünü yapacağına yürekten inanıyorum.

"Bugün son 4 yıldaki 55'inci gençlik buluşmamızda sizlerle bir aradayız"

Programlarımıza gençlik aşkıyla diye başlıyoruz ya gerçekten gençlik aşkı başka bir şey. Gençlerimizle her buluşmamızda onlardaki enerjiyi, heyecanı, coşkuyu, aşkı hissediyoruz. Sizlerin dinamizmi bizi de yeniliyor, güçlendiriyor. Bugün son 4 yıldaki 55'inci gençlik buluşmamızda sizlerle bir aradayız. Biz birileri gibi gençlerimizle sadece seçimden seçime, sadece sandık ufukta görününce bir araya gelmiyoruz. Kendimiz gençlik hareketinde yetiştiğimiz gibi Türkiye'nin en büyük gençlik yapılanmasına sahip partisinin de hamdolsun genel başkanıyım. Partimizin sadece gençlik kollarının üye sayısı, bizden sonraki ikinci partinin toplam üye sayısından fazla.

"Ana muhalefet de dahil, hepsini topla, bir çuvala koy bizimle aşık atamazlar"

Geçenlerde partimize malum bir katılım oldu. Suat Pamukçu kardeşimizin katılımını yaptık. Birisi de dedi ki Suat Pamukçu katılsa ne olur, bizim zaten 250 bin üyemiz var dediler. Senin 250 bin üyen var da AK Parti'nin üye sayısından haberin var mı? 11 milyon 500 bin üyemiz var. Böyle acemilik olur mu? Söylediği şeye bak. Bir milletvekilinin bize katılımı neymiş, kendilerinin 250 bin üyesi varmış. Demek ki bu matematik de bilmiyor, çok acemi. Bizim sayımız 11 milyon 500 bin üye. Şu anda Türkiye'de üye sayısı itibarıyla bizimle aşık atacak bir parti yok. Ana muhalefet de dahil, hepsini topla, bir çuvala koy bizimle aşık atamazlar.

"Ziyaret ettiğimiz her şehirde gözlerimiz önce gençlerimizi arıyor"

Şu anda parti yönetiminin tüm kademelerinden parlamentoya ve belediyelere kadar her konumda gençlik kollarından yetişme arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Çünkü bizim gençlik kollarımız aynı zamanda ülkemizin en büyük siyaset okuludur. Böylesine büyük ve nitelikli bir gençlik hareketiyle birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum. Sağımda, solumda işte gençler. Bizde her an her vesileyle gençlerimizle beraberiz. Bu tür programlarda hem gençlerimizle karşılıklı sohbet edip güzel vakit geçiriyor, hem de onlar için yapacaklarımızın ipuçlarını topluyoruz. Ziyaret ettiğimiz her şehirde gözlerimiz önce gençlerimizi arıyor. Programlarımızda gençlerimizin coşkulu seslerini duyamazsam mahzunlaşıyoruz.

"Devralacağınız emanet çok büyüktür"

Biliyorsunuz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu gençlerimize armağan ettik. Kendimizi artık sizin vaktinizin misafiri olarak gördüğümüzü her fırsatta altını çizerek tekrarlıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini, gönül huzuruyla sizlere emanet edeceğimiz günler çok uzak değildir. İşte her iki tarafımda gençler var. Bir bayan, bir bay. Bunun için gençlerimizle sohbetlerimizde kendilerini maddi ve manevi her alanda en iyi şekilde yetiştirmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Manevi derinlikle tamamlanmamış maddi bilgi, faydasız bir yük gibidir. Her ikisi bir arada olacak ki hem sizlere hem ailenize hem milletimize yüksek katma değere dönüşebilsin. Devralacağınız emanet çok büyüktür. Ülke yönetimiyle birlikte coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın binlerce yıla sari medeniyet birikimimizin ifadesi olan kutlu dava bayrağının nöbetini sizler üstleneceksiniz.