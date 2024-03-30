Bayramda tatil tercihi değişti: Gastronomi kentleri öne çıktı

Ramazan bayramında tatilciler gastronomi seyahatini tercih edecek. Bir seyahat sitesi Ramazan Bayramı tatili istatistiklerini açıkladı.

NTV'nin aktardığına göre, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından uçak bileti aramaları önceki haftaya göre yüzde 67 arttı. Araç kiralama işlemleri yüzde 76, otel rezervasyonları yüzde 70 artış kaydetti.

En çok aranan şehirler

Tatil tercihinde en çok memleket ziyareti ve gastronomi gezisi öne çıktı. Bu durum en çok arama yapılan şehirlere de yansıdı. En çok aranan şehir Adana olurken onu Diyarbakır, Gaziantep, Van ve Trabzon takip etti.

İstanbul bu bayram öncekilere göre daha kalabalık olabilir. En fazla otel rezervasyonu yapılan şehir İstanbul oldu. Onu Antalya, Adana, İzmir ve Diyarbakır izledi.

Yurt dışı uçak bileti aramalarında ise başı Sırbistan'ın başkenti Belgrad çekti. Ardından Atina, Bakü, Bali ve Cidde geliyor.

Yurt dışı tatili için özellikle vizesiz rotalar ilgi görüyor.