Haberleşmede rekor büyüme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan 2023 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"nu açıkladı. 2023 yılı dördüncü çeyreğinde BTK tarafından yetkilendirilen 466 şirket ve 848 yetki belgesi bulunduğunu belirten Uraloğlu, ayrıca toplam 8 adet yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunduğunu söyledi. Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının 2023 sonu itibarıyla 7,3 milyon elektronik imza ve 964 bin mobil imza olmak üzere toplam 8,3 milyon elektronik sertifika oluşturduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye'nin haberleşme altyapısının taleplere hızlı bir şekilde uyum gösterdiğini kaydetti.

"TOPLAM ABONELERİN YÜZDE 92'Sİ 4.5 KULLANICISI"

Uraloğlu, 2023 yılı sonu itibariyle mobil abone sayısının 92,2 milyona, mobil abone yaygınlığının da yaklaşık yüzde 108'lere çıktığını belirterek, "Mobil abonesi olan 84,9 milyon vatandaşımız, 2016 yılında hizmete başlayan 4,5G aboneliğine geçmiş durumda. Hatta 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 92'sini oluşturduğunu görüyoruz. Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı ise 9,3 milyona ulaşarak yıllık bazda yüzde 15,4 büyüme göstermiş durumda. 2023 sonu itibari ile taşınan toplam mobil numara sayısı ise 177,3 milyonu geçmiş olup 2023 yılı içinde taşınan mobil numara sayısı ise 10,2 milyona ulaştı" dedi. Uraloğlu, sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009 tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar toplam 2 milyon 609 bin 377 adet numaranın taşıma işlemi gerçekleştiğinin de altını çizdi.

"562 BİN KİLOMETRE FİBER ALTYAPIYA ULAŞTIK"

Bakan Uraloğlu,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak internet altyapısında gerçekleştirilen çalışmaların ve yatırımların meyvesini almaya başladıklarını belirterek, genişbant internet abone sayısının geçen yıla göre yüzde 3'e yakın artarak 93,3 milyona çıktığını bildirdi. Uraloğlu, 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,6 civarında artışla 562 bin kilometre fiber altyapıya ulaşıldığını da vurgulayarak, "Fiber internet abone sayısı da geçen yıla göre tam tamına yüzde 20'lik artışla 6,8 milyona ulaştı. Şimdi vatandaşlarımızla birlikte daha büyük hayaller kurmamız ve bunları gerçeğe dönüştürmek için çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Şu anda toplam 562 bin kilometre olan fiber uzunluğumuzu bu yılın sonuna kadar 600 bin kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz. 4 yıl içerisinde ise fiber uzunluğumuzu 850 bin kilometreye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

GENİŞBANT İNRERNET KULLANIMI 360,3 GBYTE YÜKSELDİ

Bakan Uraloğlu, Fiber altyapı ile birlikte internete hızlı erişim sağlamasının yanında vatandaşların internet kullanımını da artırdığına dikkati çekerek, 2022 yılının son çeyreğinde sabit genişbant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımının 243 GByte olduğunu, 2023 yılının son çeyreğinde ise bu rakamın 260,3 GByte'a yükseldiğinin altını çizdi. Uraloğlu, 4.5G altyapısı kullanan mobil abonelerin ise 2022 yılı dördüncü çeyreğinde 14,8 GByte olan veri kullanımının 17,2 GByte'a ulaştığını aktardı.

"HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YAPTIĞINIZ YATIRIM HER ZAMAN MİSLİYLE SİZLERE DÖNER"

Uraloğlu, 2023 yılı son çeyreğinde elektronik haberleşme sektörü operatör gelirlerinin 70,1 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı. 2023 yılının tamamında ise gelirlerin 244 milyar TL'ye ulaştığını belirten Uraloğlu, "2023 yılında bir önceki yıla göre tam tamına yüzde 72,3'lük rekor bir artış yaşanarak toplam gelir 224 milyar TL'yi aştı. Ülkemizin haberleşme altyapısına en fazla yatırım yapan ve en büyük şirketleri olan Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde gelirlerin yüzde 80'e yakın arttığını da görüyoruz. Yatırımları incelendiğinde, Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde önceki yıla göre sektörde yapılan yatırım tutarı yaklaşık yüzde 85 artarak 41,2 milyar TL'ye ulaşmış. Haberleşme sektöründe yaptığınız yatırım her zaman misliyle sizlere döner" şeklinde konuştu.

HABERLEŞME ALTYAPISI'NA 2023'TE 52,4 MİLYAR TL YATIRIM

Bakan Uraloğlu, yine yatırım yaparak büyümek ve altyapısını geliştirmek için çalışan diğer operatörlerin de net satış gelirlerinin 2023 yılında yüzde 53 gibi önemli oranda artarak 53,6 milyar TL'ye çıktığını belirterek, "Diğer operatörlerimizin altyapı için yaptığı yatırım tutarı 11,2 milyar TL'yi buldu. Ancak tüm işletmecilerin yatırımları bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 68,6 artarak 52,4 milyar TL olmuş durumda" diye konuştu.

"MOBİL ŞEBEKELERDE AYLIK KULLANIM SÜRESİ 477 DAKİKAYA ÇIKTI"

Uraloğlu, yılın son çeyreği itibari ile mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresinin 477 dakikaya, sabit şebekelerde ise 100 dakikaya çıktığına işaret ederek, "Mobil ve sabit şebekelerdeki ses trafiğine bakıldığında, yaklaşık 4,6 milyar dakikası sabit şebekelerden kaynaklanan toplam 321,4 milyar dakikalık trafiğin yüzde 98,6'sının mobil şebekelerde başlatıldı." dedi.