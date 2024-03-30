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Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na: İnşallah süresiz tatile göndereceğiz

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına Arnavutköy'de devam etti. Rakibi Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Kurum, "Yarın onun süresiz tatilinin başlayacağı gün. İnşallah birini süresiz tatile göndereceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2024 15:58, Son Güncelleme : 30 Mart 2024 15:59
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Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na: İnşallah süresiz tatile göndereceğiz

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti'nin Arnavutköy ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuştu.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, İstanbul'a dair hayallerini gerçekleştireceği güne çok az bir süre kaldığını söyledi.

İstanbul'u kendi kaderine terk etmeyeceklerini, her anında milletin yanında olacaklarını belirten Kurum, İstanbul'un kaynaklarının kötüye kullanıldığını, afetlere karşı önlemler alınmadığını ve projelerle ilgili verilen sözlerin tutulmadığını anlattı.

İBB Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Kurum, "Kendi geleceğinle ilgili bir menfaatin olsa her şeyi hatırlıyorsun. 30 yıl önceki köfteciyi hatırlıyorsun ama bugün ne hikmetse İstanbul'a verdiğin sözleri hatırlamıyorsun. Bunlar millete yalan söylediler. Aziz milletimizi kandırdılar, aldattılar hala da yalan söylemeye devam ediyorlar." diye konuştu.

"İNŞALLAH BİRİNİ SÜRESİZ TATİLE GÖNDERECEĞİZ"

Kurum, miting alanındaki vatandaşların "Murat Ağabey, Ekrem'i tatile gönder" şeklindeki sloganları üzerine, "Yarın onun süresiz tatilinin başlayacağı gün. İnşallah birini süresiz tatile göndereceğiz. Eş genel başkan da genel başkanlığı bırakacak. Hiç merak etmeyin, sabredin. Onlar her türlü manipülasyonu yapacaklar. Aman yarın sandıklarımıza sahip çıkalım. Sakın sandıkları terk etmeyin." ifadelerini kullandı.

Milletin derdiyle dertlendiklerinin altını çizen Kurum, "İstanbul eğer fethedilmişse, karadan gemiler yürütülmüşse bu dert sayesindedir. Avrasya Tüneli, Marmaray yapılmışsa bu dert yüzündendir. 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızda aynı dert olmasaydı, emin olun İstanbul medeniyet yürüyüşüne çıkamazdı. 22 yıldır bu şehrin her yerinde tarihi hizmetler bu dertler sayesinde yapıldı." dedi.

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